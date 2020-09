Director de Política Forestal en COPE: El incendio de Cabezuela podría darse por controlado esta tarde

El director general de Política Forestal de la Junta de Extremadura, Pedro Muñoz, ha pasado hoy por los micrófonos de Mediodía COPE Extremadura, y ha asegurado que la idea que tienen es rebajar esta tarde a 1 el nivel de peligrosidad del incendio originado en Cabezuela del Valle, que evoluciona favorablemente y que podría estar controlado a lo largo de la tarde.

“Si todo va como ayer y hoy la idea es quitar el nivel dos esta tarde”, ha expuesto Muñoz.

Y es que a lo largo de la tarde se reunirán los responsables del Plan Territorial de Protección Civil de Extremadura, PLATERCAEX, y si todo va bien se quitará el nivel dos y se dará por controlado, dejándolo con nivel 1 varios días para poder darlo por extinguido, aunque esto, apunta, “tardaría más tiempo”.

“Es un incendio que va a durar más días, por las caracterisitcas de la zona, una vegetación arbustiva en combustión, pueden surgir rebrotes y hay que estar allí trabajando para evitarlos e intentar apagarlos”, recalca el director general de Política Forestal.

La noche ha ido bien, era la primera noche con retenes, antes por el difícil acceso era imposible que acudieran a las zonas calientes y se han apagado los pocos rebrotes que ha habido.

5 medios aéreos, 3 del Infoex y 2 de las BRIF, 5 camiones, 7 retenes, 6 técnicos, 4 agentes del medio natural, y cuatro unidades del SEPEI trabajarán a lo largo del día en la zona.

Preguntado por las hectáreas afectadas, Muñoz ha epxlicado que aunque los satélites sugieren que el incendio ya engloba más de 3.500 hectáreas, muchas zonas dentro del perímetro no han ardido, por lo que hasta que no se controle no dará cifras oficiales.

“Son 3.500 hectáreas de perímetro, pero habrá que valorar lo que se ha quemado y cómo se ha quemado. Hay zonas por las que pasa muy rápido el fuego por el viento y a lo mejor solo se quema la copa del árbol. El análisis lo haremos cuando se dé por controlado”, subraya.

INCENDIO EN LAS HURDES

Respecto al incendio forestal de Aldehuela, afirma que no ha vuelto a haber ningún rebrote y se mantiene un retén en la zona por lo que pudiera surgir.

El Plan regional Infoex declaró ayer por la tarde noche controlado el incendio forestal en Aldehuela, quedando desactivados todos los niveles de peligrosidad.