Diez colegios de Cáceres dan vida a la leyenda de San Jorge con dragones reciclados

Con motivo de la festividad de San Jorge, patrón de Cáceres, el Centro Comercial Ruta de la Plata ha lanzado una nueva edición de su concurso escolar “Personaliza tu dragón”. La iniciativa forma parte del Proyecto ORIGEN, una estrategia de sostenibilidad que busca generar un impacto positivo en el entorno a través de la unión entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la cultura local y la economía circular.

Un proyecto con Origen sostenible

El certamen se enmarca en la Agenda 2030 y abarca varios ODS, como la Educación de Calidad (ODS 4), al fomentar el aprendizaje colaborativo, y las Ciudades Sostenibles (ODS 11), protegiendo el patrimonio cultural. También promueve el Consumo Responsable (ODS 12) mediante el uso de materiales reciclados y las Alianzas (ODS 17) con entidades como la Fundación Sorapan de Rieros, que subraya el carácter inclusivo del proyecto.

De esta forma, el centro comercial se consolida como un punto de encuentro social, cultural y educativo para la ciudad, transformando sus pasillos en una galería de arte que dinamiza la vida comunitaria más allá de la actividad puramente comercial.

Exposición, premios y un huevo de dragón

La exposición “Personaliza tu Dragón” permanecerá abierta desde el 13 de abril hasta el 4 de mayo. Los visitantes podrán contemplar las diez obras creadas por alumnos y profesores sobre un soporte en relieve de 1,20m x 1m, utilizando materiales recuperados como chapas, maderas y envases.

Cartel de la exposición

Cada centro educativo participante recibirá un cheque regalo de 75 € por su implicación en el proyecto. Además, el público podrá votar por su obra favorita a través de la web del centro, y el ganador obtendrá un premio de 300 €. Para participar en la votación es necesario ser miembro de la comunidad RutaFamily.

Como complemento, se ha organizado el juego “Busca el huevo de dragón”, una búsqueda del tesoro interactiva con pistas diarias en redes sociales. Quien lo encuentre recibirá un premio de 100 €.

Colegios participantes

Los diez centros escolares que participan en esta edición son el Colegio San José, Colegio María Auxiliadora, CEIP Alba Plata, Colegio Diocesano José Luis Cotallo, Colegio Giner de los Ríos, Colegio Nazaret, CEIP Ribera del Marco, Colegio Licenciados Reunidos, Colegio Paideuterion y el CEIP Dulce Chacón.