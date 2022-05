CSIF y Jusapol reclaman medidas para evitar la pérdida de poder adquisitivo que sufren los funcionarios

Un centenar de personas se han concentrado ante la Subdelegación del Gobierno en Badajoz convocados por CSIF y Jusapol en rechazo a la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos y la ausencia de negociación salarial.

El presidente autonómico de CSIF Extremadura, Benito Román, ha señalado en relación al acuerdo de empleo público entre el Gobierno y los sindicatos que se trata de una oferta de empleo público "importante", pero que "sigue siendo escasa realmente" para las "necesidades reales" que tienen los servicios públicos y básicos en la Administración General del Estado.

A preguntas de los periodistas en Badajoz por este asunto y por si se sabe qué número de plazas podría corresponder a Extremadura, Román ha confiado que en próximas reuniones puedan negociar una oferta de empleo público que se adapte "realmente" a las necesidades que tienen las plantillas, así como que "de una vez por todas" sepan también qué número de plazas van a venir a la región, "porque eso ahora habrá que decidirlo por ministerios y por organismos".

En este mismo sentido, ha apuntillado que están viendo el déficit que hay dentro de la Administración General en el SEPE, en la Agencia Tributaria, en Seguridad Social "y podíamos seguir relatando todos y cada uno de los servicios" porque, como ha planteado, "todos tienen escasez de plantilla", de manera que si se quiere tener los servicios básicos que la ciudadanía está reivindicando "se tienen que sentar y negociar unas plantillas dignas para que los ciudadanos tengan los servicios que se merecen".

VALORACIÓN DE LA ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO EN EXTREMADURA

Interpelado también por su valoración ante la estabilización del empleo en Extremadura, Benito Román ha explicado que siguen los procedimientos y que, como CSIF hasta el momento está reivindicando, se está llevando este proceso de estabilización "sin una negociación previa", ante lo cual ha criticado que están viendo "una imposición nuevamente" del Gobierno de España a través de la Ley 20/21.

Una ley que ha enfadado "a todos los colectivos", ante lo cual ha expuesto que, si se habla de los interinos, están enfadados porque pueden ver que sus plazas las pueden perder y que puede venir gente de fuera y quitársela, mientras que los empleados públicos definitivos están viendo cómo no se convocan las promociones internas en los mismos procedimientos de fase de estabilización que con los interinos, e "incluso" en algunos sectores no se convoca el concurso de traslados.

?? Benito Román, pte. #CSIF Extremadura, ha denunciado el “deterioro” que sufren los EE.PP. y los servicios públicos como la Educación, la Sanidad, la Agencia Tributaria o los Servicios Sociales porque el Gobierno central “impone más que negocia”.#CSIFsítedefiendepic.twitter.com/OW6po5rrfB — CSIF Extremadura (@CSIFExtremadura) May 25, 2022

Igualmente, la gente que se está preparando sus oposiciones "que llevan años y años preparándoselas" y "que llevan miles y miles de euros invertidos en su formación" no saben si va a haber oposiciones o no. "Ese es el más claro ejemplo de la imposición que estamos viendo por parte del Gobierno de España, y la no negociación con las organizaciones sindicales", ha recalcado.

Por último y sobre las plazas sacadas por la Junta para esa estabilización, ha abundado en que se está "en la misma tesitura" y ha pedido a la Junta de Extremadura "la mayor seguridad jurídica en todo lo que haga" y "en todos y cada uno de los procedimientos que convoque", porque las plazas, como ha defendido, "deberían de llevárselas aquellos opositores que mayores méritos tengan, y no que tenga que ser un juez al final quien determine de quién es la plaza".

El presidente autonómico de CSIF Extremadura, Benito Román, ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, en declaraciones a los medios en el marco de una concentración del sindicato en rechazo a la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos y ausencia de negociación salarial, frente a la Subdelegación del Gobierno en Badajoz.