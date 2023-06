Condenan a 39 años de cárcel a un monitor por abusar de 13 menores en campamento cacereño

Un monitor de un campamento que se celebró en Piornal (Cáceres) en el verano de 2021 ha sido condenado a 39 años de cárcel por cometer abusos sexuales con 13 menores de edad, según el acuerdo de conformidad entre las partes alcanzado este martes antes de la celebración del juicio en la Audiencia Provincial cacereña.



El procesado, que se ha declarado culpable de los delitos de abusos sexuales continuados y contra la libertad sexual, se enfrentaba a 110 años de prisión, según la petición de la Fiscalía Provincial.



El pasado 11 de abril, su abogado, Emilio Cortés, señaló que pediría la libre absolución de su cliente, que entonces negaba los hechos y rechazó aceptar un acuerdo.



Las menores tenían entonces entre 13 y 15 años y el monitor, según ha expresado Alicia Correa, la abogada que ha representado a la única denunciante que contaba con acusación particular, realizaba tocamientos durante la realización de actividades deportivas.



Por cada uno de los 13 delitos continuados de agresión sexual, el Ministerio Público solicitaba 8 años y 6 meses de prisión, y una indemnización conjunta de 150.000 euros.



Tras el acuerdo, la Audiencia Provincial le ha impuesto, por cada una de las 13 víctimas, 2 años por un delito de abusos sexuales continuado a menores de 16 años y 1 año por un delito contra la libertad sexual, lo que totaliza 39 años de pena.



Además, el acusado, de 21 años, ha sido condenado 7 años de libertad vigilada, tras el cumplimiento de la condena privativa de libertad, y la prohibición de contactar o acercarse a cualquiera de sus víctimas.



Además, tendrá que indemnizar a las víctimas con 98.000 euros por daños morales y tendrá inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión, oficio o actividades que conlleven un contacto regular y directo con menores de edad, sea o no retribuido.



A la empresa que organizó el campamento no se le han pedido responsabilidades, ya que la Audiencia Provincial ha considerado que actuó correctamente cuando conoció lo que estaba ocurriendo, dado que dos de las menores denunciantes pusieron en conocimiento de otra monitora los hechos, que fueron trasladados a la dirección, que inició una vigilancia sobre el reo.