Comienzan las obras de WAY Cáceres cuya apertura está prevista para la primavera de 2023

WAY, la marca de promoción de Retail de Kronos, ha comenzado las obras de urbanización e infraestructura de WAY Cáceres, su nuevo espacio comercial y de ocio, después de recibir la aprobación definitiva del Programa de Ejecución por parte del Ayuntamiento de la ciudad. Las obras, que serán ejecutadas por Grupo Santano, empresa local de construcción; comenzarán con los accesos, así como con demoliciones y acometidas. Los cacereños podrán disfrutar de este nuevo espacio en primavera de 2023.





Con una inversión de 35 millones de euros, se convertirá en el primer espacio comercial y ocio de nueva generación en Extremadura con una fuerte apuesta por el diseño, la sostenibilidad y la innovación.





WAY Cáceres contará con grandes operadores de ocio con los últimos conceptos de entretenimiento y con las principales cadenas de restauración nacionales, además de la presencia de operadores locales. Entre los operadores confirmados, destaca Decathlon con una superficie de 3.000 m2. Para la comercialización de sus 25.000 metros cuadrados de superficie comercial alquilable está trabajando con Savills AN.





Además de su oferta de ocio, la ubicación es otra de las grandes ventajas del espacio. Se construirá en el acceso a Cáceres desde la A-66, con un área de influencia total de más de 160.000 habitantes a menos de 20 minutos.





WAY Cáceres es el tercer proyecto de WAY en España, sumándose a WAY Dos Hermanas, el espacio comercial ubicado en la localidad sevillana que celebró su primer aniversario el pasado mes de octubre; y a WAY Orense, que se encuentra en desarrollo. En total, los tres espacios representan una inversión aproximada conjunta de más de 120 millones de euros para una superficie comercial total de 91.700 metros cuadrados.