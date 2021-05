El Colegio de Médicos de Cáceres pide la financiación de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres

La Junta Directiva del Colegio de Médicos de Cáceres pide a la Junta de Extremadura que se retome la construcción de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres, cuyo proyecto está estancado desde hace dos años. Por ello, el órgano colegial pide a la Junta la inclusión de la finalización de la obra en base a los Fondos Europeos Next Generation- Destinados a la Recuperación transformación y Resilecia, o incluirla en los Fondos Europeos 2021-2027. Igualmente se entiende la necesidad de abordar con dichos fondos la construcción de un nuevo Centro de Salud que sustituya al de Plaza de Argel.





"Cáceres necesita la finalización del hospital para mejorar la situación de la asistencia sanitaria y la actividad económica de la provincia porque seguir manteniendo dos hospitales sigue siendo un problema. Las distintas especialidades médicas necesitan trabajar conjuntamente y no aisladas en dos centros hospitalarios" ha afirmado el presidente del Colegio de Médicos, el Dr. Carlos R. Arjona Mateos.





Hasta la fecha se ha sacado a concurso el anteproyecto del diseño pero aún no hay una fecha para su resolución es por ello que el Colegio de Médicos no quiere que la construcción de esta segunda fase se demore en el tiempo como lo hizo la primera. "Los cacereños no se merecen esperar de nuevo más de 10 años para ver terminado el hospital completo que se prometió".





Traslado del Materno Infantil





En cuanto al traslado de la unidad de Maternidad y Neonatos al Hospital Universitario (HUC) anunciada hace unas semanas por el Servicio Extremeño de Salud, el Colegio de Médicos considera que es un "parche que lejos de mejorar empeora la situación" al reducirse el número de quirófanos.





"Esta medida conllevaría compartir los 15 quirófanos que existen en el nuevo hospital porque desaparecerían los tres operativos del San Pedro de Alcántara. No lo podemos aceptar, somos un hospital de referencia provincial y este tipo de decisiones no sitúan nuestra sanidad en el lugar que se merece".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y es que este traslado supondría reducir el número de quirófanos efectivos que actualmente existen entre los dos hospitales. "Con el traslado se mantendrían solo los del nuevo hospital, 14 de ellos para cirugía y uno para urgencias".





Cabe recordar que cuando aún estaba operativo el Hospital Virgen de la Montaña se disponía de 10 quirófanos en el San Pedro de Alcántara, 4 en el de la Montaña y 1 para cirugía menor, siendo estos 15 quirófanos "insuficientes" para atender todas las especialidades. "Si tenemos en cuenta que las especialidades de Neurocirugía y Cirugía Torácica están aumentando su actividad y que algún día volverá Cirugía Vascular, el tener en el nuevo hospital tan sólo 15 quirófanos nos parecen insuficientes para la demanda quirúrgica actual".





Por lo tanto, el órgano colegial considera que de llevarse a cabo esta actuación las consecuencias no serían otras que prolongar más las listas de espera quirúrgica de muchos de los servicios.