El Colegio de Médicos apela a la responsabilidad para evitar una nueva ola durante el puente y la Navidad

El aumento de casos en las últimas semanas y la aparición de nuevas variantes, pone de manifiesto que la pandemia aún no ha finalizado. Por eso, elColegio de Médicos de Cácereshace un llamamiento a la población para que no baje la guardia ante la proximidad del puente de diciembre y las fiestas navideñas “porque el virus no está erradicado”.





“Es el momento de seguir demostrando la misma ejemplaridad que hasta ahora porque nos enfrentamos a una etapa clave para evitar una nueva ola” ha asegurado el presidente del Colegio de Médicos, el Dr. Carlos R. Arjona Mateos.





La corporación institucional insta a la prudencia y al mantenimiento de las medidas de protección individual como el uso de mascarillas y evitar aglomeraciones, “que en ningún caso debemos abandonar”. “Debemos aprender de lo vivido y no olvidar cómo se comporta el virus cuando hay medidas más laxas”.





Campaña vacunación

El Dr. Arjona también ha pedido a todos los ciudadanos que, por diversas razones aún no se han vacunado pese a que han sido llamados a convocatorias públicas de vacunación, a que lo hagan porque “es mejor prevenir los contagios y, para ello, hay que comprometerse con la sociedad para evitar poner en riesgo a la población más vulnerable”.