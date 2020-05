El cementerio se abre a las visitas, se normaliza el servicios de autobús urbano pero no habrá mercadillos

Si el Gobierno autoriza el cambio de fase de desescalda, de la 0 a la 1, el lunes se abrirá el cementerio a las visitas, en horario de 9:00 a 18:00 horas. Además empezará a funcionar con normalidad el servicio de autobús urbano, no así la línea campus, y se volverá a pagar por el mismo, eso sí, con tarjeta o bono. Por otro parte, y aunque en la fase 1 se permite la venta ambulante, en Cáceres no habrá mercadillos al menos hasta la fase 2, y es que el 80% de los comerciantes que acuden al mismo, son de fuera de la provincia.

AUTOBÚS URBANO

El lunes comenzará a funcionar con normalidad el servicio de autobús urbano, “los únicos que no lo harán son las dos líneas que tienen la denominación ‘campus’ (Campus y Mejostilla-Campus) y si hay que acceder al campus se hará andando o en vehículo particular o en la línea 3. De momento se mantiene el autobús especial para los sanitarios del Hospital Universitario y la Asistida en los mismos horarios”, ha apuntado hoy el alcalde de la ciudad, Luis Salaya. Entre hoy y el domingo se van a instalar las mamparas para proteger a los conductores, ha añadido, “y durante la semana que viene se habilitará el cobro a través de tarjeta de crédito para billetes normales, incluso para un solo billete, y la recarga de los abonos mensuales, para evitar tener manejar dinero y lo que ello supone”. Para los que hubieran adquirido el bono mensual en marzo y en la segunda quincena del mes no lo hubieran utilizado por las medidas que se tomaron, ha añadido el alcalde, “podrán utilizarlo cuando prefieran en los próximos meses, con un 50% de descuento en el abono mensual".

CEMENTERIO

El cementerio se abrirá desde el lunes en horario de 9:00 horas hasta las 18:00 horas. Está limpio y preparado para mantener las medidas de seguridad aunque el gobierno local recomienda a las familias que "mantengan la distancia de seguridad de dos metros, lleven mascarilla, y en general que guarden todas las medidas de seguridad".

MERCADILLOS

Por lo que se refiere a los mercadillos, aunque ya se permite su puesta en marcha en esta fase, el gobierno local ha optado porque en la fase 1 no se va a recuperar la actividad de venta ambulante, y por tanto no habrá ninguno en esta fase. El motivo es que no pueden garantizarse las medidas de seguridad básica en su distribución, entre otras cosas porque en el principal, en el de los miércoles, en torno al 80% de quienes tienen permiso para montar los puestos son de otras localidades u otras provincias y eso "plantea un riesgo inasumible en estos momentos”, ha destacado hoy el alcalde.