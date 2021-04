Casi un 50% de la población se muestra a favor del proyecto minero en Valdeflorez según una encuesta

Una encuesta encargada por la empresa que promueve una mina de litio en la Sierra de la Mosca de Cáceres, Tecnología Extremeña del Litio (TEL), ha arrojado que la mitad de la población cacereña (el 49,8%) está a favor del proyecto minero, aunque un 20,6% condiciona su postura a la creación de empleo y la atracción de industrias a la ciudad. El 21,4% de los encuestados se muestra totalmente contrario al proyecto.

Tecnología Extremeña del Litio, empresa que lidera el proyecto minero industrial de San José Valdeflórez encargó a la prestigiosa empresa de demoscopia Sigma 2 un estudio para conocer la postura de la ciudadanía cacereña sobre su proyecto. El objeto de este estudio era conocer de primera mano las impresiones de los cacereños y su posición, para dar respuesta a sus inquietudes.

La encuesta consta de una ‘Muestra’ de 2.000 entrevistas, con una distribución proporcional a la población del municipio de Cáceres en términos de sexo y edad, asegurando así la representatividad. El error de muestreo absoluto se puede acotar por ±2,2% para un nivel de confianza del 95.5%. La encuesta se ha realizado entre los días 16 y 25 de marzo entre ciudadanos de Cáceres.

La conclusión más importante que nos da la encuesta, según TEL, es que entre la sociedad cacereña predomina la percepción de que el proyecto será beneficioso para la ciudad. Un 48,9% de los encuestados así lo afirman.

Cabe destacar que un alto porcentaje de ciudadanos y ciudadanas todavía no tiene una postura clara sobre el proyecto, y es que un 23,4% de los encuestados no se posiciona por el momento ni a favor ni en contra del mismo, además el 50% de quienes no se posicionan ni a favor ni en contra, querrían tener más información para poder pronunciarse. En este sentido, Tecnología Extremeña del Litio tiene claro que debe seguir apostando por campañas de comunicación y divulgación que amplíen el conocimiento del proyecto por parte de la ciudadanía.

Estos datos de la encuesta demuestran, según TEL, que la posición de la Plataforma Salvemos la Montaña no es la predominante en la ciudad, a pesar de su constante ruido mediático.