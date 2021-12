El PP de Cáceres pide a Salaya que se paguen las ayudas a pymes y autónomos previstas para este año

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cáceres ha solicitado al alcalde, Luis Salaya ,y a la concejala de Economía, María Ángeles Costa, que se paguen las ayudas a pymes y autónomos que estaban previstas para este año, ya que estamos a punto de finalizar el 2021 y "siguen sin ser una realidad, a pesar de las promesas y anuncios hechos por el PSOE".





El PP local ha recordado que Salaya presentó las ayudas en julio y declaró que las ayudas iban a ser "ágiles y eficaces". Además, también se anunció que la tramitación tardaría dos meses y que estaría en septiembre, y "tampoco cumplieron".





Sin embargo, hasta finales de octubre no se resolvió y Costa aseguró que se procedería a su pago tras la revisión de alegaciones, para las que se dio un plazo de diez días, ha recordado por el PP.





Por ello, el portavoz municipal del PP, Rafael Mateos, ve "incomprensible que después de tantos meses estas ayudas no se hayan resuelto y el dinero no esté en manos de quienes las han solicitado". A la vez, que ha afirmado que "parece que al PSOE se le ha olvidado que, en este año, muchos sectores tuvieron que hacer frente a 38 días de cierre".





"Salaya y Costa, que son los únicos responsables de esta situación, vuelven a demostrar que el caos, la desorganización y la falta de gestión en un área tan importante como la económica, vuelve a afectar de manera muy negativa a los ciudadanos", ha incidido Mateos.





Asimismo, ha mantenido que los cacereños "no pueden seguir pagando los platos rotos de un gobierno municipal que no es capaz de gestionar el Ayuntamiento, ni de resolver los temas importantes con celeridad y acierto".





Mateos ha recordado además que en dos años y medio del actual gobierno, "nunca" se han aprobado los presupuestos en tiempo y forma, no se cumplen con las inversiones de los presupuestos participativos desde el 2019, casi no se convocan comisiones de economía, no se podrá aplicar la bonificación del 10% de IBI al comercio, hostelería y hospedería debido a su mala tramitación y "la única medida que han sido capaces de sacar adelante, es la subida de impuestos municipales".





"Tanto Salaya como Costa no son conscientes de la importancia que tiene este asunto y de que las ayudas hay que darlas cuando más se necesitan, no un año después, porque nuestros autónomos y nuestras pymes se han vuelto a encontrar solos y sin la ayuda de su ayuntamiento, cuando más lo necesitaban", ha concluido.