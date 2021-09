PP Cáceres inicia una campaña firmas contra la subida fiscal en Cáceres, “mínima” para Salaya

El PP ha iniciado este lunes una campaña de recogida de firmas en la calle contra la subida de impuestos locales por considerar que “asfixia más” a los cacereños y llega “en el peor momento” mientras que el alcalde Luis Salaya ha afirmado que es una “subida mínima” que afecta sobre todo a empresas.

El pasado jueves, el pleno del consistorio cacereño aprobó, con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos y el concejal no adscrito Teófilo Amores, el incremento del IBI y el impuesto de circulación en la ciudad, que aumentará en más de dos millones de euros los ingresos de las arcas municipales.

El portavoz municipal del PP, Rafael Mateos, ha rechazado este incremento fiscal para los cacereños pues llega en un momento en el que “se está pagando mucho más por consumos básicos como la luz, el gas y los combustibles y en el que la cesta de la compra se encarece”, ha dicho. Mateos ha realizado estas declaraciones a los medios junto a la caseta popular instalada en el paseo de Cánovas donde su partido recogerá firmas contra la medida las próximas dos semanas, una campaña que se une a la petición abierta en la plataforma change.org, con más de 90 firmas ya. A su juicio, se trata de una subida “injusta”, que no responde al principio de capacidad económica, pues “afectará a la inmensa mayoría de los cacereños, que disponen de un piso y un vehículo”.

Así, ha pedido a Salaya que “recapacite y dé marcha atrás” y ha afeado al gobierno local que no esté pegado a la calle y que no escuche a los cacereños, pues la medida cuenta con el rechazo de colectivos vecinales y empresariales. “Frente a esto existe otra alternativa y otra forma de gobernar”, ha asegurado Mateos, quien se ha comprometido a, si recuperan la alcaldía, bajar impuestos y retornar el IBI y el impuesto de circulación a los niveles previos a esta subida. Además, ha explicado que en los dos últimos años no ha habido una caída de la recaudación local sino que ha aumentado, por lo que, ha dicho, “es falso” el argumento del Equipo de Gobierno, algo que, a su juicio, “demuestran” los números, “lo que hay que hacer es gestionar bien”, ha instado.

Por su parte, Salaya, ha afeado esta campaña de firmas, que para el alcalde “llega un mes tarde”, ha afirmado en declaraciones a los medios tras la inauguración del Congreso Estatal de Estudiantes de Telecomunicaciones. “Que nadie se confunda, lo que se está defendiendo no es el euro o dos euros más en impuestos al mes de los vecinos, sino el interés de las empresas con inmuebles de más de 350.000 euros en Cáceres, que van a tener que pagar bastante más de lo que venían pagando, ninguna locura”, ha señalado.

En este sentido, ha explicado que Cáceres “pese a tener unos valores altos de IBI”, tiene unos valores catastrales “bajísimos”, a la vez que ha dicho que la subida de impuestos supondrá unos 15 ó 20 euros al año a las familias. “Donde sí hay una subida de impuestos amplia es en vehículos de gran cilindradas y en inmuebles de más de 350.000 euros”, ha continuado.

A su juicio, esto afectará a empresas que se benefician directamente de la mejora de los datos económicos y turísticos de la ciudad, y será “un pequeño sacrificio que se puede hacer” para invertir en el “crecimiento” de Cáceres. “Las empresas no van a poderse llevar los hoteles a las localidades vecinas, no tiene incidencia, es una subida mínima y que no se va aplicar el primer año al comercio y la hostelería, y revierte una bajada de impuestos del PP en la legislatura pasada y que apenas se notó en la economía doméstica y sí en las cuentas del ayuntamiento”, ha apuntado. Para Salaya, en Cáceres suben "un poquito los impuestos, pero baja el paro y mejoran los datos económicos, eso también es positivo”, ha reiterado.