Cáceres creará en 2022 una marca para "proteger" los festivales consolidados y garantizar su financiación

Cáceres tendrá su marca propia de festivales el próximo año. Así lo ha anunciado el alcalde, Luis Salaya, que avanza que el objetivo de esta marca es posicionar a la ciudad como un referente en la organización de estos eventos y garantizar su financiación en el tiempo. Una marca bajo la que se podrían celebrar festivales como el de cine, musicales o culturales en función de su solidez o presupuesto mínimo.

La creación de esta herramienta, que podría llamarse 'Cáceres ciudad de festivales', es una de las promesas del equipo de Gobierno local en esta legislatura a petición de Unidas Podemos.

"Queda mucho camino para andar para buscar consenso y los máximos apoyos en lo que será un camino no exento de polémica porque no todo cabrá bajo la marca", ha asegurado Salaya, que ha insistido en que la idea es que no se cubra a todos los festivales y actos culturales que se celebran en la ciduad sino a los que llevan muchos años haciendo un buen trabajo de programación.