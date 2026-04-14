Cáceres se convierte en el epicentro del turismo ornitológico con su Festival de las Aves

La ciudad de Cáceres celebra este fin de semana, los días 17 y 18 de abril, una nueva edición del Festival de las Aves, una cita ya consolidada que se ha convertido en un referente para los amantes de la ornitología. El evento busca posicionar a la capital cacereña como un destino de referencia en el turismo de naturaleza y dinamizar la economía local, atrayendo a aficionados, especialistas y visitantes.

El concejal de Turismo, Ángel Orgaz, ha destacado que la ciudad ofrece una experiencia "diferenciadora, auténtica y cada vez más demandada por un visitante que busca naturaleza, sostenibilidad y calidad". Según Orgaz, "Cáceres reúne unas condiciones únicas que las sitúan en una posición privilegiada dentro del panorama, no solo nacional, sino también internacional", gracias al equilibrio entre su patrimonio histórico y su biodiversidad.

Una programación para todos los públicos

El director general de Turismo en funciones, Óscar Mateos, ha desgranado una programación que combina divulgación y ocio. El festival arrancará el viernes 17 de abril con unas jornadas técnicas en el Palacio de los Golfines de Abajo. Además, durante todo el día se podrá visitar la exposición FIO 2026 en el Baluarte de los Pozos y se abrirán los observatorios de aves en la torre de los pozos con entrada libre.

Se han programado un total de 15 rutas ornitológicas que se desarrollarán durante la tarde del viernes y toda la jornada del sábado. Entre las novedades de este año se encuentra una ruta de cicloturismo en bicicleta eléctrica por los Llanos de Cáceres y Sierra de la Mosca, una para conocer a los "vecinos alados" del Parque del Príncipe y otra de madrugada, llamada Levantando el vuelo, para observar aves en dormideros. A ellas se suman las tradicionales rutas por la ciudad monumental.

Actividades para toda la familia

Los más pequeños podrán disfrutar en la Plaza de Santa María de 17 talleres infantiles organizados por diversas asociaciones conservacionistas. Habrá talleres sobre nidos, huellas, reciclaje, pintacaras y un cuentacuentos, entre otras actividades. Además, se han programado dos espectáculos teatrales: "Cuentos al viento" el viernes por la tarde y "Érase un ave" el sábado por la mañana.

Concursos de fotografía y dibujo

El festival también incluye su tradicional concurso de fotografía, que repartirá 1.700 euros en premios. Las imágenes deben haber sido tomadas en Cáceres y su entorno, y el jurado valorará que integren elementos arquitectónicos o lugares representativos. Por su parte, los dibujos de los colegios participantes formarán parte de una exposición que podrá verse durante los dos días en el patio del Palacio de Carvajal.

El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres, la Diputación, la Junta de Extremadura y diversas asociaciones conservacionistas y vecinales. Todas las actividades son gratuitas, aunque la mayoría requieren inscripción previa en la web del festival, salvo los talleres infantiles, que son de acceso libre.