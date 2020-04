Cáceres no se cerrará este fin de semana

No es cierto que la Guardia Civil, la Policía Nacional, y la Policía Local vayan a establecer este fin de semana un dispositivo conjunto para el cerramiento de la ciudad de Cáceres como recoge una nota que a muchos ha llegado esta tarde a través del WhatsApp. Esta información no es cierta, Cáceres no se va a cerrar, según apunta la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil.

No obstante durante el fin de semana, cuando se suelen producir salidas a segundas residencias, se van a intensificar los controles en los accesos y salidas de las principales ciudades de la region por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Los tres cuerpos policiales emplearán todos los recursos tanto personales como materiales para llevar a cabo dicho dispositivo y destaca la participación del Equipo Pegaso de la Guardia Civil con drones, para poder controlar también aquellas personas que buscan vías alternativas para saltarse los controles.

Desde la Delegación del Gobierno han recordado que todas estas medidas son en beneficio de toda la sociedad y tratan de evitar los contagios por coronavirus en una situación de emergencia sanitaria como la que atraviesa este país.