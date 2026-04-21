Cáceres celebra su 40 aniversario como Patrimonio de la Humanidad con un festival monumental

La ciudad de Cáceres celebrará el 40 aniversario de su nombramiento como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco con un cartel de estrellas. El festival 'Monumental Cáceres', programado para el mes de septiembre, contará con las actuaciones de Raphael, La Flamenca, Pablo López, Vanesa Martín y Rosario Flores. La plaza de toros Era de los Mártires acogerá los cuatro primeros conciertos, mientras que la Plaza Mayor será el escenario del concierto gratuito de Rosario Flores.

Un cartel de primer nivel

El ciclo de conciertos arrancará el viernes 4 de septiembre con Raphael, que regresa a los escenarios con su espectáculo 'Rafaelísimo'. La siguiente cita será el jueves 17 de septiembre con La Flamenca, una propuesta de flamenco fusión que, según el alcalde Rafael Mateos, está "pensada para públicos amplios, desde aficionados al flamenco a nuevos públicos jóvenes que buscan esa música, ese baile y sobre todo que buscan el buen ambiente".

Al día siguiente, viernes 18 de septiembre, será el turno de Pablo López y su nueva gira 'El niño del espacio'. El sábado 19 de septiembre, se subirá al escenario una de las voces más icónicas de la música actual, Vanesa Martín, con su gira 'Casa mía'.

El broche de oro del festival lo pondrá Rosario Flores el sábado 26 de septiembre. La artista ofrecerá un concierto con entrada gratuita en la Plaza Mayor, donde repasará sus más de tres décadas de carrera con su gira 'Universo de ley'.

Nuestra apuesta es poner a Cáceres en el panorama nacional e internacional de grandes artistas" Rafa Mateos Alcalde de Cáceres

Entradas y futuro del festival

Las entradas para los conciertos de Raphael, Pablo López y Vanesa Martín en la plaza de toros ya están disponibles en la web zonaentradas.com, con precios que oscilan entre los 35 y 45 euros. Para el espectáculo de La Flamenca, las entradas se pueden adquirir en la web de la empresa promotora, Javenex. En total, se pondrán a la venta unas 3.500 entradas.

El festival 'Monumental Cáceres' nace de una colaboración público-privada, con una aportación de 150.000 euros por parte del consistorio para apoyar la organización de las promotoras Ágora y Javenex. La continuidad de esta cita musical dependerá de la respuesta del público. A este respecto, el alcalde ha señalado: "Nuestra apuesta es poner a Cáceres en el panorama nacional e internacional de grandes artistas y, desde luego, si tiene el respaldo mayoritario de la sociedad y tiene el respaldo del público nosotros vamos a seguir apostando por este tipo de eventos".

Arrancaremos el curso demostrando qué es apostar por la buena música y la cultura de calidad" Rafa Mateos Alcalde de Cáceres

El regidor ha destacado que el festival también contribuye a la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura en 2031 y refuerza el objetivo de "situar a Cáceres en la primera división en cuanto a conciertos se refiere". En este sentido, ha afirmado: "Con este festival y estos artistas, artistas como han podido comprobar de primer nivel, arrancaremos el curso 2026-2027 demostrando qué es para este equipo de Gobierno apostar por la buena música y qué es apostar por la cultura de calidad".