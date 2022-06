El Ayuntamiento de Cáceres revisará el precio de las obras municipales para garantizar que puedan concluirse

La portavoz del Gobierno en el Ayuntamiento de Cáceres, María José Pulido, ha anunciado este viernes que las empresas constructoras que tengan contratada alguna obra municipal, en fase de licitación o de ejecución, pueden solicitar ya una revisión de los precios para ajustar el contrato al aumento del coste de los materiales, y poder garantizar que la obra concluya sin problemas de liquidez por parte de las empresas contratistas.





Esta medida afectará a todas las obras que ahora mismo están en marcha en la ciudad como proyectos individuales de inversión, pero también a contratos anuales como, por ejemplo, el mantenimiento de las calles, cuya campaña de asfaltado está en proceso de ejecución.





Pulido ha explicado que esta revisión de los contratos afectará a las empresas que puedan justificar que los materiales de construcción con los que trabajan han sufrido un aumento de precios de, por lo menos, el 5% desde un año anterior a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2022.





Cabe recordar que el RD fue publicado en el BOE el pasado 30 de marzo en el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, y se establece la revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras.





La revisión de precios de las obras contratadas con el ayuntamiento cacereño tiene que ser solicitada por el contratista y presentar la solicitud durante la vigencia del contrato y antes de la certificación final de obra.





"Tenemos varios contratos en revisión que no se pueden cumplir por razones no achacables ni al adjudicatario ni al ayuntamiento", ha dicho Pulido, que no ha especificado cuántas pueden estar afectadas por esta circunstancia.





No obstante, ha confiado en que esta medida "dé viabilidad" a los proyectos para que las obras puedan finalizar "porque hay varios proyectos parados", ha insistido la portavoz, que ha subrayado que esta revisión de precios "da tranquilidad de que las obras que están en licitación o en ejecución se van a realizar porque entendemos que la subida de precios les puede afectar".