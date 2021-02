El Ayuntamiento Cáceres escenifica de nuevo su rechazo a la mina litio

El pleno del Ayuntamiento de Cáceres, a excepción de Ciudadanos, ha escenificado por segunda vez su rechazo al proyecto de mina de litio a cielo abierto en el paraje Valdeflórez, al aprobar una moción conjunta para instar a la Junta de Extremadura y al Gobierno central a realizar una “protección efectiva” de los “valores ambientales, patrimoniales y sociales” del enclave natural.

El pleno ya rechazó en 2018, en la legislatura de la popular Elena Nevado, modificar el Plan General Municipal (PGM) para permitir la actividad extractiva en Valdeflórez. Ese rechazo contó con el respaldo de PP, PSOE y Podemos, y la abstención de Cs, en cuyo grupo ejercía de portavoz el actual director de relaciones institucionales de la minera Infinity Lithium, Cayetano Polo, promotora del proyecto.

La moción de este jueves ha sido aprobada con los votos del PSOE, PP, Unidas Podemos (UP) y los tres concejales no adscritos, Teófilo Amores, Francisco Alcántara y Mar Díaz (estos dos últimos, ex ediles de Cs, que abandonaron el partido en noviembre de 2019). El texto ha sido rechazado por los dos votos en contra de la formación naranja, pero el actual concejal de Cs Antonio Bohigas se ha ausentado del pleno antes de iniciar el debate de la moción. Así, los grupos han acordado instar a la Junta y al Gobierno a que “pongan en marcha los medios técnicos y jurídicos suficientes que permitan llevar a cabo un rechazo efectivo al proyecto” por los riesgos “económicos y para la salud pública que pudiera acarrear dicha acción extractiva”.

El texto aprobado alude a que la explotación minera en la Sierra de la Mosca, para la extracción de litio, se ubicaría a menos de 2 kilómetros del casco urbano, por lo que tendría un impacto “devastador” en el medio ambiente y el patrimonio del entorno de Cáceres, “así como para la salud y la calidad de vida de sus habitantes”.

La figura de Polo, también exportavoz de Cs en la Asamblea extremeña, ha salido el relucir, de forma velada, en el pleno con la intervención de Amores, al asegurar que el proyecto es “producto de la avaricia de empresarios, apoyados por políticos sin escrúpulos de nuestro entorno”. Por su parte, Alcántara ha manifestado que “es ilegal y especulativo, y tenemos competencia municipal al respecto”. La portavoz de UP, Consuelo López, ha subrayado la figura de Paisaje Protegido para defender Valdeflórez, al tiempo que el PP ha manifestado que la ubicación del proyecto “lo hace inviable; es malo para Cáceres y nace de espaldas a la ciudadanía”, en palabras del portavoz popular, Rafael Mateos. Mateos también ha matizado que la moción actual tiene “relevancia política”, pero que no deja de ser una “declaración de intenciones”. Y que el acuerdo “jurídicamente vinculante” fue el de 2018 cuando se rechazó modificar el PGM. Además, ha instado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, a que se “posicione públicamente con respecto al proyecto”. Por su parte, el edil de Cs Antonio Ibarra ha defendido el rechazo a la moción con el argumento de que “respetamos el principio de neutralidad de la Administración ante cualquier iniciativa empresarial pública o privada” y en el hecho de que “damos voz a esos cacereños lúcidos que quieren información neutral, para saber la afección real de la mina con informes técnicos”. Por último, el alcalde cacereño, Luis Salaya, ha agradecido la unidad porque “era un posicionamiento que nos estaba pidiendo mucha gente en un momento en el que se está intensificando la campaña de la minera. Con esta moción lanzamos un mensaje muy claro”.