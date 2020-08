El Ayuntamiento de Cáceres no entregará sus remanentes al Gobierno

El Ayuntamiento de Cáceres no entregará su superávit de 2019 al Gobierno y no se acogerá a esta posibilidad que da el Ejecutivo tras el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que no ve “interesante” puesto que la mayor parte de los remanentes ya se han utilizado en diferentes operaciones durante este año.

Según ha expuesto el consistorio en nota de prensa, parte de este remanente de 6.293.710,61 euros se ha destinado ya a paliar los efectos del COVID 19 y evitar que el plan de ajuste que tiene que presentar el Ayuntamiento por incumplir la regla de gasto el pasado año, afecte a la inversión que necesita la ciudad.

Sí tiene intención de acudir a la ayuda para cubrir los gastos del autobús urbano que ofrece el Gobierno de España, así como de aprovechar la flexibilización del techo de gasto.

“El Ayuntamiento no ha esperado a que hubiese un acuerdo en la FEMP y ya habíamos avanzado en soluciones para poder utilizar los remanentes municipales para paliar la situación económica derivada del coronavirus”, señala el alcalde Luis Salaya.

A su juicio, Cáceres tiene “los deberes hechos" y "por suerte" puede recurrir a esos remanentes en lo que cree que ha sido una extraordinaria planificación de la concejala de Economía.

Así, se han invertido 968.755 euros en gasto social, acogiéndose a la posibilidad que dio el Ministerio con motivo de la pandemia, además de un millón de euros en ayudas a autónomos.

Por otra parte, 2.419.644,33 euros se utilizarán para pagar la obra de los campos de fútbol de Pinilla, y así no formalizar el préstamo.

De esta forma, según el Ayuntamiento, se evita acudir a la operación financiera que estaba prevista y compensar así el “recorte” que de otra forma se vería obligado a realizar en el plan de ajuste.

Además se han utilizado 25.894 euros en la licitación de un parque de Calistenia en el Parque del Rodeo.

Los 1.785.000 euros restantes se destinarán a compensar el déficit del autobús urbano, ocasionado por el descenso en el número de usuarios con motivo de la pandemia.

Según ha expuesto Salaya, hay ayuntamientos a los que esta medida de entregar los ahorros municipales al Gobierno central sí les va a resultar muy positiva, pero en la situación económica concreta de Cáceres “no sería una buena decisión acogerse”.

“La prioridad del equipo de gobierno es y será velar por los intereses de la ciudad de Cáceres por encima de cualquier otra consideración”, ha sentenciado.