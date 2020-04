Aumentan los casos positivos por coronavirus en la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres según AUGC

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Cáceres muestra su preocupación ante el aumento de los casos de agentes infectados por el COVID-19 en la Comandancia de la provincia, llegando la cifra a superar, en estos momentos, los 20 casos positivos por este virus, de los cuales hay varios que estuvieron ingresados en centros hospitalarios de la provincia, apuntan en un comunicado. A este número de guardias civiles contagiados habría que sumar alrededor de otro centenar que se encuentran en situación de cuarentena, a la espera de la prueba que les confirme o no si son positivos en el coronavirus, insisten desde el sindicato.

Son los datos que ha podido recabar AUGC, "ya que ni desde la Jefatura de la Comandancia ni el Servicio de Sanidad de la Guardia Civil se ha proporcionado dato alguno", denuncian, por lo que no descartan que sean más los compañeros contagiados. Un índice de contagio en Cáceres que "está muy por encima de los casos existentes en la Comandancia de Badajoz", apuntan desde el sindicato. Unas cifras a la que habría que sumar el fallecimiento de un compañero el pasado día 7 de abril, que se convertía en el primer agente fallecido en Extremadura a consecuencia de la pandemia.

AUGC Cáceres critica que no han adoptado a tiempo medidas para evitar la propagación del contagio cuando empezaron a conocerse los primeros casos positivos del coronavirus en la Guardia Civil, aparte de no aplicarse medidas en prevención de riesgos laborales. Así como que no se realizaron tampoco "labores de desinfección en los cuarteles y dotaciones de la Guardia Civil a tiempo, ni reparto de guantes, mascarillas, geles y demás material preventivo", concluyen.