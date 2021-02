Aumentan las consultas de oído por el uso de la mascarilla

Aunque parezca que no existe relación directa, una de las consecuencias del uso de la mascarilla es la sensación de pérdida de capacidad auditiva, lo que ha generado el aumento de las consultas de oído durante la pandemia, tanto para personas que tenían dificultades previas como para los que no.



Entre las causas, según ha explicado el Dr. Manuel Cañete Domínguez, Otorrinolaringólogo de Quirónsalud Cáceres, se encuentra la disminución en la calidad del sonido del emisor por la barrera física que supone la mascarilla y la imposibilidad de leer los labios del receptor, lo que sumado genera problemas a la hora de entender los mensajes.



Las personas con problemas previos de audición, a pesar del uso de audífonos o implantes, suelen precisar de la labiolectura para una mejor comprensión del lenguaje, algo que ahora les es imposible. Por eso “al haber desaparecido esta labiolectura, muchas personas consultan porque creen que han perdido audición al tener más dificultades a la hora de entender a los demás”.



Entre las soluciones para atacar este problema, el experto de Quirónsalud Cáceres ha defendido el uso de mascarillas transparentes, siempre y cuando estén correctamente certificadas y homologadas, además de una buena vocalización a la hora de hablar, acompañada de gesticulación. “Esta es la mejor ayuda que podemos ofrecer”.



Pero la mascarilla no solo ha agravado el problema de la persona que escucha, ha puntualizado el Dr. Cañete, sino también de la que habla, “ya que se tiende a elevar más la voz para hacernos entender y esto puede ocasionar alteraciones y cambios en la misma” así como problemas de garganta o incluso disfonías.



No obstante, el doctor ha recordado la importancia de acudir al Otorrinolaringólogo ante cualquier síntoma relacionado con la pérdida de audición, obstrucción nasal, cambios en la voz, bultos en el cuello, etc., para descartar un problema grave, más si cabe con una especialidad tan visual como ésta en la que necesitamos explorar y ver para diagnosticar porque el coronavirus no ha hecho desaparecer el resto de enfermedades y patologías graves.



Mascarilla, audición y rendimiento académico

Por último, el Dr. Cañete también ha querido llamar la atención sobre la importancia de controlar los problemas de audición en los niños por motivos de salud, pero también por rendimiento académico. Su pérdida influye de manera directa en las notas, más aún si no se trata, puesto que provoca un sobreesfuerzo que debe de hacer el estudiante para captar todo lo que dice el profesor y que suele acabar en agotamiento mental, con la consiguiente pérdida de atención.