Alerta por falta de garantías sanitarias en productos de bollería extremeños

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha sido informada por la Comunidad Autónoma de Extremadura de que un establecimiento cerrado temporalmente por las autoridades sanitarias debido a deficientes condiciones higiénico sanitarias ha elaborado y comercializado varios productos de bollería y pastelería. La razón social del establecimiento es Dulce Extremadura SL, con número de registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos (RGSEEA) 26.016951/BA.

La actividad de este establecimiento fue suspendida cautelarmente por las autoridades sanitarias competentes debido a las deficiencias higiénicas y sanitarias constatadas, con el consiguiente posible riesgo para la salud pública. Se tiene constancia de la comercialización de nidos de chocolate, lenguas de gato, bizcochos caseros y miguelitos de crema comercializados, al menos, con las siguientes marcas: Haas Diet, Vitadulce Diet y Patisserie Dulex.

En el etiquetado de algunos de estos productos se señala de forma destacada la mención "sin gluten" y las autoridades competentes no pueden garantizar el cumplimiento de tal afirmación y, por tanto, la aptitud para celíacos. Dada la limitada información disponible, no es descartable que puedan existir otras marcas o denominaciones de venta afectadas. Por ello, la alerta afecta a todos los productos elaborados por la industria Dulce Extremadura SL bajo cualquier marca y denominación de venta, independientemente de que vayan o no con la indicación de "sin gluten".

Las autoridades competentes continúan las investigaciones sobre los productos afectados y la retirada de los mismos. Estos productos han sido distribuidos en todo el territorio nacional. Esta información ha sido trasladada por la AESAN a todas las comunidades autónomas a través del SCIRI, con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por dicha alerta, se abstengan de consumirlos y los devuelvan al punto de compra.