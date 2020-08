La alcaldesa de Alía “acata” aislamiento social pero no entiende decisión por pocos casos y sin síntomas

La localidad cacereña de poco más de 800 habitantes Alía entrará probablemente en aislamiento social este jueves, según ha asegurado su alcaldesa Cristina Ramírez, quien afirma que no entiende la decisión ni la forma de tomarla pues existen pocos casos en comparación con otras localidades y sin síntomas o leves la mayoría.

También afea a la Junta la forma, pues asegura que se ha enterado por las redes sociales y hasta la noche no recibió una llamada del consejero de Sanidad, José María Vergeles, para informarle de la decisión adoptada este miércoles en Consejo de Gobierno de decretar el aislamiento social ante el aumento de casos de coronavirus en el municipio.

La Dirección General de Salud Pública ha notificado este miércoles un brote en Alía con un total de seis casos positivos de Covid.

El Consistorio cifra los casos en 19 positivos, la mayoría sin síntomas y muy leves, menos una persona de unos 66 años que se encuentra desde hace unos días en la UCI de Cáceres. Se han realizado ya unos 70 test PCR entre los vecinos.

“No entiendo esta manera de decretar el aislamiento social y no se han puesto para nada en contacto con el Ayuntamiento para consultarnos. Nos hemos enterado por las redes sociales del decreto de aislamiento social. No nos queda más remedio que acatar las órdenes pero no me parece bien”, ha subrayado la alcaldesa de Alía.

Ramírez asegura que el consejero no le ha dado “demasiadas explicaciones” solo que serán 14 días de aislamiento social, en un principio, algo que debe autorizar un juez para que lo publique el Diario Oficial de Extremadura, posiblemente, según la alcaldesa, este jueves.

Sobre el bando de hace pocos días del Ayuntamiento que expresaba que “se cree que el foco está controlado” , explica la alcaldesa Ramírez que lo creían porque “ha sido entre gente de mediana edad y que frecuenta los mismos lugares”.

“Si hubieramos podido hablar con Salud Pública quizás no se hubiera llegado al aislamiento social”, sentencia la alcaldesa sobre la falta de comunicación con la Junta.