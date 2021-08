Alberto Ginés al llegar a España: "Gracias a las redes he visto el apoyo que he tenido y estoy muy contento"

El escalador español Alberto Ginés tiene claro que su medalla "ayudará a que la gente busque un rocódromo cerca de casa" después de haberse proclamado campeón olímpico en Tokyo 2020, además de pedir "instalaciones privadas" para poder entrenar en condiciones en su Cáceres natal.

"Estoy bastante cansado, pero con muchas ganas de estar aquí", dijo Ginés pocas horas después de aterrizar en Madrid. "Mi entrenador es también artífice, somos un equipo, no podía hacer nada sin él. David Maciá tiene el 50% de la culpa de lo que hemos hecho", apuntó el flamante oro olímpico en su recibimiento este domingo en el Comité Olímpico Español (COE).

"Gracias a las redes sociales he visto todo el apoyo que he tenido", dijo Alberto, que fue preguntado por el calor de los extremeños en particular. "Me hace mucha ilusión y me pone muy contento que la escalada deportiva se haya visto a gran escala por televisión. Mi medalla ayudará a que la gente busque un rocódromo cerca de casa", indicó.

Preguntado por las instalaciones donde entrena, con muchas dificultades y con pocos recursos, Ginés dijo que demanda un rocódromo "privado", que sea "cerrado" para no compartir entrenamientos con aficionados amateurs o tener que pagar por acceder a la roca.

"De momento nadie me ha contactado", dijo al ser cuestionado sobre si algún político de la Junta de Extremadura le había llamado en las últimas horas.

AHORA, A POR LA COPA DEL MUNDO

Por otro lado, el escalador extremeño aseguró que su "siguiente objetivo es -a corto plazo- la Copa del Mundo y el campeonato del mundo, a principios de septiembre y a largo plazo, clasificarnos para los Juegos Olímpicos de París 2024", explicó.

En relación a cómo conquistó el oro, uno de los tres que ha logrado España en la capital nipona, dijo que cuando bajó de la dificultad y "vi que estaba primero" comenzó a echar cuentas. "Hice los cálculos para ser primero, pero prefería no pensarlo demasiado y que fuese lo que tenía que ser", apuntó.

"Y cuando vi que ganaba Adams no quise celebrarlo mucho porque no quería celebrarlo antes de tiempo y hacer el ridículo. Ya lo he asimilado bastante mejor y estoy muy contento por esta medalla", sentenció Ginés, que pondrá el oro olímpico en un sitio privilegiado del "salón de casa".