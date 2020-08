Admitida a trámite la querella de los familiares de fallecidos por Covid en la residencia Asistida de Cáceres

El Juzgado de Instrucción número 3 de Cáceres ha admitido a trámite este lunes la querella que presentaban el pasado 30 de julio un grupo de familiares de fallecidos en la residencia de mayores Asistida de Cáceres "El Cuartillo" contra la Dirección de este centro por su presunta "actuación negligente" en la gestión de la pandemia del coronavirus durante el confinamiento producido por el Estado de Alarma.

El auto, al que ha tenido acceso la Cadena COPE cita a declarar a la directora de la Asistida, María D.G.J en calidad de "investigada" por un presunto delito de "homicidio por imprudencia". La declaración ante el juez de la imputada será el próximo 16 de diciembre a las 10:00 horas.

Además se solicita a la Junta de Extremadura a través de oficio numerosa documentación. En el caso del Servicio Extremeño de Salud, el Juzgado da un plazo de 30 días para que aporte los certificados de defunción y otros certificados médicos de aquellos residentes que hayan podido ser afectados por esas presuntas negligencias.

También solicita al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), el organismo de quien depende la gestión de este centro de titularidad pública, que aporte "los protocolos acordados de cara a la gestión de las residencias de ancianos dependientes de ese Servicio y de las instrucciones enviadas, en concreto, a la Residencia Asistida El Cuartillo, de Cáceres".

Hay que recordar que los familiares de afectados presentaron esta denuncia, por la via penal, el pasado 30 de julio a través del despacho Pita & Broncano Abogados de la capital cacereña como te adelantó también COPE Extremadura. En esa querella los familiares denunciaban sucesos que se podrían haber producido durante el confinamiento decretado por el Estado de Alarma, como que la directora de la residencia presuntamente "pidió a los trabajadores no llevar mascarillas para no alarmar a los residentes" durante los primeros días de la pandemia.

En esa querella también se han denunciado otros hechos, como que estos familiares veían a los residentes "todos juntos y no en sus respectivas habitaciones" mientras que se sucedían los positivos. Algo de lo que se percataron a través de las videollamadas que hacían durante el estado de alarma a sus seres queridos.

La residencia de mayores "El Cuartillo" de Cáceres, conocida como la Asistida, es una de las más perjudicadas por la pandemia del coronavirus de todo el país al acumular 76 fallecidos según las cifras oficiales del Gobierno extremeño, aunque estas familias elevan "a más de 100" las defunciones.