ADENEX denuncia la proliferación de plantas invasoras en el Tajo en Garrovillas y el embalse de Alcántara

La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura, ADENEX advierte de la proliferación de una nueva planta invasora en el río Tajo, en la zona de Garrovillas de Alconétar. Desde hace más de cuatro años, se conoce la afección de las plantas invasoras en los afluentes del Tajo, pero ahora la amenaza ha llegado al propio río y al embalse de Alcántara. Por estos motivos, ADENEX pide explicaciones a la Confederación Hidrográfica del Tajo y a la Junta de Extremadura de esta nueva amenaza y exige que actúen con celeridad.

La planta invasora en cuestión es la azolla, de características distintas al camalote en el Guadiana pero igualmente expansiva, probablemente con una temperatura y humedad ambiente determinadas que ayudan a su expansión. Localizada ya en noviembre pasado, ha vuelto esta primavera y ADENEX teme que, si no se controla, pueda quedarse para siempre en el río.

Según ADENEX, "es vergonzoso que después de la experiencia de gestión nefasta en el Guadiana no se tomen precauciones en el Tajo para que no ocurra lo mismo", apuntan en una nota. Por ello exigen que se "cree una comisión de emergencia ante este hecho, que no es la primera vez que ocurre, desde la cual se den explicaciones y soluciones acordes a la amanezca antes de que sea más costoso y demasiado tarde para hacerlo". Una comisión interdisciplinar que no deje fuera a la sociedad civil, "que ha alertado de este problema en numerosas ocasiones desde hace cuatro años", concluyen.