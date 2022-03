La adecuación del Hospital de la Montaña a sus nuevos usos se financiará con fondos europeos antes de 2027

La Junta de Extremadura acudirá a los fondos europeos del programa operativo 2023-2027 para financiar la adecuación del edificio del Hospital Nuestra Señora de la Montaña de Cáceres para sus futuros usos, por lo que la reforma del inmueble y el traslado de los servicios que acogerá deberá llevarse a cabo antes de esa fecha.





En los próximos días se conocerá el plan director que se ha elaborado para conocer cómo tienen que estar distribuidos los servicios que acogerá el edificio, que serán sanitarios, culturales y educativos, pero aparte del asesoramiento técnico, se contará también con la participación ciudadana y colectivos para conocer sus necesidades y prioridades.





De momento, está ubicado el centro de salud Zona Centro y el PAC, y se trasladará también Salud Mental y Salud Pública; también se apuesta por la creación de un gran centro de enseñanzas artísticas con el traslado de los Conservatorios de Música y Danza y la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD), además de acoger algunos servicios de la biblioteca pública que está al lado.





El consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha señalado que la reforma que se haga en el inmueble "va a cambiar sustancialmente la forma de moverse de la ciudad de Cáceres", por la afluencia de personas que acudirán a los nuevos servicios, por lo que ha insistido en que el proyecto final tiene que ir de la mano del ayuntamiento para definir el diseño urbanístico de la zona.





Y es que junto a la adecuación del inmueble, propiedad de la Diputación Provincial, se acometerá también una reforma en el edificio de Servicios Múltiples, con lo que se reordenará toda la manzana con una actuación integral de estos edificios.





No obstante, Vergeles ha señalado que todas estas actuaciones no se prolongarán mucho en el tiempo por lo que no pasará como con el Hospital Provincial de Badajoz, que estuvo más de veinte años cerrado. "La ciudad de Cáceres es un caso de éxito porque hemos sido capaces de poder dar unos usos muy importantes para los ciudadanos", ha subrayado, al tiempo que ha añadido que el plan director "solo es el inicio" de este proceso de transformación.





Cuando se conozca el documento se estudiará "sin prisa pero sin pausa" con las administraciones implicadas (Junta, Diputación de Cáceres y Ayuntamiento), y se realizará el proyecto para presentarlo a la financiación del próximo programa operativo de fondos europeos hasta 2027.





Vergeles ha hecho estas declaraciones tras asistir a la presentación este viernes en Cáceres de un libro de Susana Martín Gijón, en la biblioteca pública a la que también ha asistido el alcalde de Cáceres, Luis Salaya.





REORDENAR LA MANZANA

Salaya, al ser preguntado por este asunto, ha vuelto a insistir en que para diseñar el futuro del hospital hay que pensar en el entorno urbanístico que incluye la biblioteca y el edificio de Servicios Múltiples, ya que "lo que pase en esta manzana va a acondicionar mucho lo que pase en el centro de la ciudad".





Por eso, la prioridad para el ayuntamiento es reordenar la zona para facilitar la movilidad y atraer jóvenes al centro de la ciudad para que se dinamice culturalmente. "En eso estamos pensando", ha recalcado el regidor cacereño, que ha añadido que "no se quiere una solución rápida sino buena", y se estudiarán las necesidades de movilidad de la futura población usuaria.





"No nos interesa estar la semana que viene presentando un proyecto concreto sino hacer algo bien", ha reiterado Salaya, que hay que determinar qué cabe en el edificio, cómo se conecta con los edificios de alrededor y cómo se estructuran los nuevos usos en su interior.