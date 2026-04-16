El Salón del Jamón Ibérico de Jerez de los Caballeros se presenta en Madrid con una campaña de bellota histórica

El XXXVI Salón del Jamón Ibérico y la Dehesa ha sido presentado oficialmente en el Salón Gourmets de Madrid. El evento, que tendrá lugar en Jerez de los Caballeros (Badajoz) del 7 al 10 de mayo, se ha dado a conocer en el stand de la Denominación de Origen ‘Dehesa de Extremadura’, mostrando el potencial de una de las citas más importantes del sector.

Durante la presentación, el alcalde Raúl Gordillo ha destacado el renovado impulso del certamen en sus últimas ediciones, con un aumento del número de empresas, productores y ganaderos. Gordillo también ha subrayado el éxito de las jornadas técnicas ‘Territorio pata negra’, que celebrarán una nueva edición el 8 de mayo.

Presentación Salón Jamón Ibérico y la Dehesa Salón Gourmets

Una campaña excepcional

Francisco Javier Morato ha querido resaltar el crecimiento exponencial de esta última campaña en cerdos de bellota debido a la buena montanera que ha habido, mientras que el director general de Avante ha expresado el respaldo de la Junta de Extremadura al citado Salón y ha felicitado a la Denominación de Origen Dehesa de Extremadura por sus datos y por poner en valor la calidad y seguridad del producto amparado por su sello.

Programa de actividades

La programación del salón arrancará el jueves 7 de mayo con el prestigioso Concurso ‘Jamón de oro’, en el que participan jamones ibéricos de bellota. El domingo 10 de mayo será el turno del XVIII Concurso nacional de cortadores de jamón ibérico de bellota, una de las citas más esperadas por los profesionales y el público.

Además de las jornadas técnicas, el evento contará con demostraciones gastronómicas y un amplio programa lúdico para todos los asistentes. Todo ello en Jerez de los Caballeros, un municipio situado en pleno corazón de la dehesa extremeña y considerado uno de los pueblos más bonitos de España.