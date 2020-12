Duro testimonio de una enfermera del Hospital Universitario de Badajoz: “Hay que salvar vidas, no la Navidad"

La segunda ola de la pandemia del coronavirus golpea con fuerza de norte a sur y de este a oeste la geografía extremeña. Solo durante la última semana, la región ha registrado 45 fallecidos y más de mil casos. En los hospitales de Extremadura hay 156 pacientes ingresados, 31 de ellos en las Unidades de Cuidados Intensivos.

Victoria Barroso, enfermera en la UCI del Hospital Universitario de Badajoz, ha decidido contar en primera persona cómo se vive por dentro la enfermedad a través de un vídeo publicado en Instagram. “Nunca nos imaginábamos que nuestra UCI, con 30 plazas, más de la mitad iban a estar ocupadas por pacientes COVID positivo”. Así comenzaba la sanitaria su relato, quien señalaba que “la situación está siendo bastante más complicada que en la primera ola. Tenemos más pacientes, están todos muy graves”.

“EL DÍA A DÍA ES MUY DURO”

La sanitaria lanza un mensaje a aquellos que no están concienciados: “Es muy duro ver a gente que te sigue diciendo que no se quiere poner la mascarilla, que la COVID no existe”, relata. “Es una pena que la gente no pueda venir aquí y ver lo que es un paciente de UCI, que está muy malito, que se les tiene que poner boca abajo e intubar”, sigue. “Cuando entra en la UCI está despierto y les explicamos qué le vamos a ayudar a respirar, qué le vamos a dormir. Nos miran y nos preguntan si se van a despertar después. Muchos de ellos no despiertan y no tienen a su familia al lado para despedirse de ellos. Es una situación complicada”, lamenta.

“Tampoco ves el cáncer porque es un crecimiento de células y no hace falta que nadie te diga que si mañana te diagnostican cáncer es algo malo. ¿Por qué no asumimos lo mismo con el coronavirus?”, sentencia la enfermera.

Sin embargo, Barroso destaca la parte ‘positiva’ de la enfermedad: “Hemos hecho mucho trabajo en equipo, vamos todos a una. Nos hemos vuelto más compañeros y vemos la importancia del trabajo de los demás”. “El día a día es duro, pero para la familia es mucho más”, dice en el fragmento que acumula más de 30.000 visualizaciones en la red social.

Puedes ver el vídeo al completo en el siguiente enlace.