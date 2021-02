La Vuelta 2021 pasará por Extremadura, con final de etapa en el Pico Villuercas

La Vuelta Ciclista a España 2021 pasará este verano por Extremadura, donde tiene previsto realizar un final de etapa en el Pico Villuercas, un primera categoría de casi 15 kms de ascenso y con rampas del 15 por ciento, que se encuentra cercano a la localidad cacereña de Guadalupe.

Unipublic ha desvelado este jueves el recorrido de la edición 2021 de la Vuelta Ciclista a España, una carrera que mantendrá su ya tradicional apuesta por la montaña y puertos inéditos, y que otorgará el papel de juez en su tercera semana a dos colosos asturianos y a una crono de más de 30 kilómetros con final en Santiago de Compostela que sustituirá al habitual 'paseo' por las calles de Madrid.

La ruta de la carrera se ha presentado este jueves en el Fórum Evolución Burgos-Palacios de Congresos y Auditorio de Burgos, un certamen que dará comienzo el 14 de agosto desde el portal de la Catedral de Santa María de la ciudad castellano-leonesa y que concluirá el 5 de septiembre en otro emblemático lugar como la Plaza del Obradoiro tras pasar también por Castilla-León, la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Extremadura y Cantabria, y que en esta ocasión obviará alguna zona importante como los Pirineos.

De este modo, los organizadores rinden homenaje al octavo centenario del monumento burgalés y a la celebración del Año Xacobeo con el punto de inicio y final de una Vuelta que se vuelve a presentar con un perfil montañoso, con un total de 45 puertos, entre ellos cuatro finales en alto inéditos, y etapas interesantes y para los velocistas a lo largo de las tres semanas de duración, que tendrá su culmen al inicio de la última.

Ahí, los candidatos a subir al podio se lo jugarán todo en el Principado de Asturias, escenario de dos etapas consecutivas de mucho nivel. La decimoséptima tendrá una meta clásica como Los Lagos de Covadonga, cuyos 12 kilómetros de ascensión con promedios cercanos al 8 por ciento, prometen espectáculo, aunque parece que serán un 'aperitivo' de lo que le espera al pelotón al día siguiente con el final en el Altu d'El Gamoniteiru, en posiblemente la 'etapa reina' de este 2021.

Esta cima inédita de categoría especial es una de las 'perlas' que ha propuesto para esta edición de la ronda la organización. El puerto será su cota Alberto Fernández, con 15 kilómetros de subida constante al 10-12 por ciento y que pondrán a prueba a los aspirantes, que antes deberán superar el Puertu de San Llaurienzu (1ª), el Altu de la Cobertoria (1ª) y el Altu la Segá o del Cordal (2ª).

Estas dos llegadas en suelo asturiano centrarán esa tercera semana, que luego tendrá una complicada jornada con final en Mos, con cinco puertos pequeños casi seguidos, y justo antes de los 33,8 kilómetros de contrarreloj entre la localidad de Padrón y Santiago de Compostela del último día y que Unipublic espera que sirva para dibujar el podio final. La ciudad compostelana vuelve a ser escenario del final de la ronda siete años después.

Esa crono será la única 'real' que tengan los especialistas, aunque la Vuelta 2021 se abrirá con otra contrarreloj, en esta ocasión de tan sólo ocho kilómetros donde se ganarán los primeros valiosos segundos de una primera semana que llevará al pelotón desde Castilla y León hasta el Levante y donde el Picón Blanco, otro debutante, añadirá 'picante' en la tercera etapa con sus duras rampas que ya conocen los que hayan estado los últimos años en la Vuelta a Burgos.

En estos primeros siete días, habrá oportunidades para los sprinters, pero también otros finales empinados como el de la sexta etapa del Alto de la Montaña de Cullera y, sobre todo, el de la séptima entre Gandía y el Balcón de Alicante, otra novedad, con un total de seis puertos.

ALTO DE VELEFIQUE Y PICO VILLUERCAS, EN LA SEGUNDA SEMANA

La segunda semana servirá para ver el regreso de la Vuelta a Andalucía y Extremadura, y finales en alto como el de la novena etapa en el Alto de Velefique, que aparece por segunda vez en la 'grande' con sus más de 13 kms y rampas por encima del 13 por ciento para una jornada con casi 4.500 metros de desnivel.

�� Etapa 14 | Stage 14 ��



�� Don Benito > Pico Villuercas ��

�� 159,7 km



���� La segunda parte de la etapa será bastante dura, con dos subidas al Pico Villuercas

���� The second half of the stage will be very tough, with two climbs of the Pico Villuercas#LaVuelta21pic.twitter.com/FgxwdWNINd