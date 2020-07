La petición se produce para controlar el brote en la vecina localidad de Reguengos de Monsaraz, con más de 130 casos activos.

Villanueva del Fresno y Valencia del Mombuey han pedido conjuntamente a la Delegación del Gobierno en Extremadura el cierre de la frontera con Portugal. La causa es el brote que azota municipio portugués de Reguengos de Monsaraz. En esta localidad lusa, que apenas dista 35 kilómetros de Villanueva del Fresno, han fallecido 14 personas y otras 136 siguen infectadas por el virus.

De llevarse a cabo, tan solo podrían cruzar de un país a otro los trabajadores transfronterizos. Las localidades han solicitado además al Servicio Extremeño de Salud un protocolo de Salud Pública transfronterizo para evitar que el virus se expanda por la provincia de Badajoz

Entre las razones que explican la petición del cierre del sur de Extremadura con el Alentejo portugués es la alta movilidad transfonteriza y la situación del coronavirus en este municipio portugués. Regengos de Monsaraz es uno de los brotes principales de Portugal con un importante foco en una residencia de ancianos y sin que, de momento, el gobierno luso haya aplicado alguna restricción de movilidad.

El alcade de Valencia del Mombuey, Manuel Naharro, considera que se trata de un medida necesaria tras la detección de un caso en las últimas horas. Por otra parte, en Villanueva del Fresno, su alcalde Ramón Díaz, explica que se trata de una medida "no contra Portugal, sino contra el virus" ya que este no conoce de fronteras y afirma que el país vecino actuaría de igual manera si la situación fuera a la inversa. "No es lógico que en ciertas partes de nuestro país se ha limitado la movilidad de las personas por apenas un centenar de casos, mientras que en esta zona no se haya aplicado ninguna medida", ha afirmado.

La petición se encuentra ya en manos de la Junta de Extremadura y del Ministerio de Sanidad. Ambos municipios son optimistas y esperan que en las próximas horas se determine un protocolo para poner a raya, en este caso en la Raya, al virus.