Vergeles sobre el episodio con un médico en Navalmoral: "era una recomendación, no una amenaza"

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad de Extremadura José María Vergeles ha respondido a las críticas lanzadas en redes sociales y partidos políticos tras el episodio que vivió ayer con un médico que se concentraba con motivo de la huelga de facultativos frente al hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata.

"Tened cuidado, que se puede pasar de héroe a villano en un segundo", son las palabras que han generado polémica en las últimas horas en las redes sociales, y por las que el responsable de la sanidad extremeña ha sido preguntado este miércoles en su comparecencia en Mérida tras el Consejo de Gobierno.

Al respecto, Vergeles ha señalado que cree que "no merece la pena matizar las palabras" porque no fueron pronunciadas en ningún tono "amenazante", si bien ha reconocido que pudieron ser "más o menos acertadas", al tiempo que ha señalado que su intención era cargarlas de "sentido común" con el fin de proteger, ha señalado, la valoración que tienen los ciudadanos de los médicos.

En este sentido, ha señalado que entiende, respeta y comprende los motivos de la huelga, pero que "no es el momento de hacer huelga", debido a que "la sociedad lo está pasando muy mal" por la pandemia.

Vergeles, que ha insistido en que "hay muchos médicos que se han dejado y se siguen dejando la piel diariamente por controlar esta pandemia", ha remarcado que pese a no compartir el momento elegido para la huelga, esto "no significa que no escuche a los médicos", a quienes escucha, ha añadido, "todos los días", y por quienes hará "lo posible por que sus condiciones laborales sean las mejores".

Por todo ello, lamenta que haya habido "determinados medios y determinada intencionalidad política" en sacar "de todo contexto" unas palabras suyas en "un tono nada amenazante".

Este episodio se ha hecho viral a través de redes sociales y ha generado numerosas críticas. Además, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) le ha exigido este miércoles "una rectificación pública" al consejero extremeño.