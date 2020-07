Vergeles de nuevo señalado por la gestión del transporte sanitario en Extremadura con Ambulancias Tenorio

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura, José Maria Vergeles, vuelve a estar de nuevo en el centro de la polémica tras el anuncio de la empresa Ambuancias Tenorio, concesionaria del servicio de transporte sanitario terrestre, que esta semana ha comunicado la petición al Servicio Extremeño de Salud la rescisión de la adjudicación.

La empresa ha realizado esta solicitud, según reflejaba en un comunicado esta semana, "ante las presiones continuas y desmedidas que los sindicatos representados en el comité de empresa vienen ejerciendo". Una petición que llega un año antes del fin del contrato de esta adjudicación y que finaliza en 2021.

Ambulancias Tenorio ha señalado que garantizará a los usuarios de Extremadura "todos los servicios actuales hasta que se realice la nueva licitación y la futura adjudicación del nuevo procedimiento, cumpliendo -como no puede ser de otra forma- el contrato actual con todos los recursos".

COPE te adelantó que las ambulancias recibieron numerosas sanciones por parte de la Guardia Civil por circular sin la documentación reglamentaria durante los primeros días del servicio, en noviembre de 2017

Los grupos de la oposición han mostrado sus críticas, una vez más, contra el consejero extremeño por la gestión que ha realizado de este conflicto y que te adelantaba la cadena COPE en Extremadura cuando la empresa comenzó el servicio. En estos micrófonos adelantamos que durante esos primeros días de noviembre de 2017, los vehículos que circulaban por la región lo hacían sin la documentación reglamentaria correspondiente acorde a la Ley y estaban recibiendo constantes sanciones por parte de la Guardia Civil.

SUCESOS QUE PROVOCARON UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Estos hechos, además de retrasos de horas en el traslado de pacientes los confirmó el propio consejero de Sanidad en los pasillos de la Asamblea de Extremadura, a la vez que pedía "tranquilidad" a los usuarios del servicio y aseguraba que "era algo normal" en el inicio de una nueva adjudicación.

A partir de ahí comenzaron las denuncias por incumplimientos en el convenio colectivo, despidos improcedentes o retrasos y problemas en el servicio. De hecho, COPE te ha venido adelantando que, a través del despacho laboralista Guardado Asesores de Mérida se han ganado numerosos juicios por despidos improcedentes y que han condenado a la empresa a más de 2 millones de euros en indemnizaciones a los trabajadores despedidos.

A raíz de estos sucesos que COPE te venía adelantando se abrió en la Asamblea de Extremadura una Comisión de Investigación en la que se aprobaron los dictámenes del Partido Popular y Podemos, en los que se redactaba, entre otros asuntos, que "no se han hecho inspecciones del material con el que cuenta las ambulancias, por lo que se da veracidad a las quejas expresadas en este sentido por trabajadores y pacientes".

La oposición culpa directamente a Vergeles y a la Junta de Extremadura por no haber actuado ante los incumplimientos de la empresa, que "ha precarizado a los trabajadores"

Además se consideraba que "las cláusulas sociales y medioambientales que contenía el contrato son muy escasas", además de criticar que la Junta ha sido "más laxa" con la empresa adjudicataria que con otros pequeños autónomos de la región a la hora de exigir determinados aspectos.

Unos hechos que se han denunciado de nuevo esta semana, tres años después, con el anuncio de una posible huelga por parte de los sindicatos representados en el comité de empresa que desconvocaron esas movilizaciones hace unos meses tras llegar a un acuerdo con la empresa, que consistían en mejoras sustanciales en sus condiciones "que no se han cumplido".

También se alude al "caos" que se produjo al inicio de la prestación del servicio por parte de Ambulancias Tenorio el pasado 1 de noviembre de 2017, además de considerar que el PSOE registró una comisión de investigación para depurar lo que a su juicio era un posible boicot de los trabajadores cuando en realidad, en su opinión, lo que quería tapar era ese caos.

LA OPOSICIÓN CULPA DIRECTAMENTE A VERGELES

El anuncio de Ambulancias Tenorio ha provocado de nuevo las críticas por parte de los grupos de la oposición que culpan directamente a Vergeles de lo acontecido con este servicio y los problemas que ha provocado esta empresa y que se adjudicó el mayor contrato público de la pasada Legislatura, superior a los 120 millones de euros.

Unidas Por Extremadura exige al gobierno de Vara que asuma la gestión del transporte sanitario terrestre. La portavoz del Grupo Parlamentario, Irene de Miguel, ha calificado esa decisión de la empresa como una “muy buena noticia” por los innumerables incumplimientos que ha realizado de los pliegos de contratación.

“Ambulancias Tenorio -ha dicho De Miguel- ha demostrado tener muy poco respeto por los trabajadores y trabajadoras, pero también muy poco respeto por los extremeños y extremeñas porque ha puesto en peligro la salud pública al mezclar, por ejemplo, los pacientes positivos de Covid con pacientes sanos para ahorrar costes”.

La presidenta del Grupo Parlamentario ha lamentado, además, que hayan tenido que ser los trabajadores y trabajadoras organizados los que hayan hecho que la empresa se marche de Extremadura, “en lugar de haber sido el señor Vergeles que era el que tenía que haberla metido en vereda, sancionándola correspondientemente por todos sus incumplimientos”.

En Ciudadanos su portavoz en la Asamblea de Extremadura, Cayetano Polo, ha calificado de “lamentable” la noticia de la rescisión del contrato y ha señalado que “evidencia las carencias” de nuestra administración y de la Junta de Extremadura. Así, Polo ha indicado que “no es una buena noticia” que se tenga que rescindir un contrato “del volumen del que estamos hablando, uno de los mayores que hace la Junta”.

“Parece que es la guinda al pastel de todo este expediente. Es un contrato, el de las ambulancias, que ya empezó mal, empieza mal casi antes de licitarse porque ha sido evidente que los cálculos no estaban bien hechos, que la licitación no estaba bien hecha”, ha criticado el líder de la formación naranja. Además, ha indicado Polo, “eso va acompañado posteriormente de una adjudicación que no ha hecho más que tener problemas” porque, ha asegurado, “el servicio de ambulancias no ha funcionado bien, eso es una realidad”.

La portavoz de Sanidad del Partido Popular en la Asamblea de Extremadura, Elena Nevado, ha pedido al consejero de Sanidad, José María Vergeles, que rescinda de una vez el contrato de las ambulancias y que “se vaya con Tenorio”. Nevado ha calificado de “vergüenza” que la empresa de ambulancias andaluza quiera ahora “irse de rositas” después de todos los desastres que ha originado en Extremadura, desastres que han llevado siempre la firma y el aval político de Vergeles.

Elena Nevado ha exigido, además del cese del consejero, que se depuren todas las responsabilidades ante las muchas irregularidades acaecidas en el servicio de transporte sanitario terrestre prestado por Ambulancias Tenorio, ya que “no se puede atracar” a los extremeños públicamente y, encima, jugar con su salud. En este sentido, Nevado ha anunciado que el Grupo Popular va a presentar iniciativas en el parlamento a fin de aclarar y hacer asumir todas las responsabilidades.

Para los ‘populares’, Ambulancias Tenorio ha demostrado que ha venido a Extremadurano por un concurso público, sino “a por el botín”, y con ello se han llevado por delante los derechos de los trabajadores de las ambulancias y las condiciones mínimas exigibles a un servicio vital para los extremeños.