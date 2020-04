Vergeles asegura que los sanitarios en Extremadura "tienen el material de protección que necesitan"

El Servicio Extremeño de Salud comienza este martes a realizar los test rápidos que ha recibido del Gobierno central y que aplicará en los lugares de "alta prevalencia de la enfermedad", como son trabajadores sanitarios y sociosanitarios, así como a residencias de personas mayores y a los cribados hospitalarios que se puedan realizar de forma rápida.

Unos tests que podrán realizarse con sangre capilar o bien con sangre venosa, y a partir de ahí, el resultado se obtiene un plazo de entre 15 y 20 minutos, según ha explicado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, en rueda de prensa este martes en Mérida sobre el uso de los 21.600 tests rápidos que Extremadura ha recibido.

En su intervención, el consejero de Sanidad ha destacado que estos test rápidos "sirven para detectar que el organismo de la persona a la que se le realiza ha generado defensas contra el coronavirus", mientras que la prueba PCR indica que si en la persona existe Covid-19. "Los test rápidos lo que están indicando es que la persona ha desarrollado anticuerpos frente al coronavirus", lo cual "tiene un periodo de ventana" de siete días, desde que la persona se infecta hasta que desarrolla esos anticuerpos.

Por eso, el titular extremeño de Sanidad ha resaltado que la realización de estos tests rápidos "va a estar condicionada a esos supuestos siete días de evolución". A esto, ha añadido que los test rápidos "son muy específicos y poco sensibles", por lo tanto, cuando uno de estos test da positivo, "la persona seguro está infectada", pero en el caso de que el test dé negativo, es necesario confirmarlo después con una prueba PCR, "porque la cifra de falsos positivos puede ser del 20 por ciento".

"TIENEN EL MATERIAL QUE NECESITAN"

A preguntas de los periodistas durante su comparecencia, el titular de la cartera de Sanidad y Políticas Sociales ha asegurado que "los profesionales tienen el material que necesitan, quizás no tengan el material que quieren, pero sí el que recomiendan los protocolos". Así se ha referido a las peticiones de material de protección (EPIs, guantes, mascarillas) que realizan los profesionales de diferentes áreas de salud y de residencias de mayores.

En cuanto a la intervención de residencias, Vergeles ha explicado que se deben dar varias circunstancias, como que haya un número de contagiados suficiente, que se hayan producido fallecimientos "a pesar" de que se puedan dar las condiciones de aislamiento, y que se den en las mismas trabajadores afectados por el Covid-19.

"En ese ámbito de estar afectados esos trabajadores y trabajadoras evidentemente tiene que asumir el papel de dirección en muchas ocasiones el SES o el Sepad", ha dicho Vergeles, quien ha incidido en que para la intervención de residencias se deben dar circunstancias que "no es sólo el número de infectados".

"Se tienen que dar una mezcla de condiciones que no es sólo el número de infectados o que no es sólo que haya un nuevo foco, sino que no se están dando las condiciones organizativas, o que no se pueda cumplir con las condiciones organizativas, o que la situación clínica de los pacientes que están allí residiendo haya que tengamos que intervenir", ha espetado.

INTERVENCIÓN RESIDENCIAS POR PARTE DEL SES

El Servicio Extremeño de Salud (SES) mantiene en la actualidad una "intervención intensa" en las residencias de mayores de Arroyo de la Luz, Garrovillas de Alconétar y las dos de Valencia de Alcántara ante la situación del coronavirus, y al mismo tiempo este martes está "valorando" también la intervención sanitaria de "forma más intensa o menos intensa" de las residencias de Montánchez, Arroyo de San Serván y Coria.

Al mismo tiempo, el SES y el Sepad ofrecen en la actualidad "apoyo" a un total de 50 residencias de mayores de la comunidad, incluidas las anteriores, según ha explicado este martes el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, quien ha reconocido también que la Administración regional se está encontrando con "problemas" para contratar personal para dicho tipo de instalaciones porque "la gente rechaza los contratos".

Así, sobre falta de personal en residencias de mayores, en rueda de prensa en Mérida, el consejero ha dicho que "es cierto que hay falta de personal", algo que según ha apuntado se debe a que "la gente rechaza los contratos" y no porque no haya ausencia de personas en las listas del paro para poder asumir el trabajo.

"No es que falte gente en las listas del paro para poder asumir el trabajo, que eso sólo se produce en algunas categorías y en otras categorías ni mucho menos", ha dicho Vergeles, quien ha añadido que "es cierto" que la Administración regional se está "encontrando problemas porque la gente rechaza los contratos".

Ante esto, ha explicado que la Administración regional está creando bolsas, así como que ha añadido que en todo caso espera que la Junta no tenga que llegar a "utilizar la legislación del estado de alarma" para "obligar a los profesionales a trabajar".

EN LA BUENA DIRECCIÓN

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad ha considerado que la evolución de la incidencia del coronavirus en los últimos días en la región ponen de manifiesto que "estamos en el buen camino, en la buena dirección", ya que son "datos para la esperanza".

Pero son datos "para redoblar los esfuerzos en estos momentos tan críticos" que atraviesa tanto la comunidad extremeña, como España, Europea y el mundo, unos esfuerzos que pasan por quedarse en casa durante las próximas semanas.

Ante esta situación, el consejero de Sanidad ha apelado a utilizar "la mejor arma que tenemos contra el virus, que se llama quedarse en casa", y que según ha apuntado, se trata de "confinarse en casa, y no hacer uso ni de las segundas residencias, ni por supuesto irse a ver a la familia, sino quedarse en casa", ha reiterado.

De esta forma se ha pronunciado en rueda de prensa el consejero de Sanidad tras conocerse los datos de este martes en Extremadura, que señalan que la comunidad autónoma ha registrado 30 fallecidos con coronavirus en las últimas 24 horas, y 48 casos positivos más, por lo que la comunidad alcanza ya este martes los 258 muertos y los 2.116 afectados por Covid-19.

Con estos datos "podemos afirmar que hoy en día se curan más personas de las que fallecen", un dato que "nos alienta y nos esperanza, pero no sirve para la complacencia", ha señalado el titular de Sanidad, quien en cualquier caso ha reafirmado la necesidad de seguir luchando contra el Covid-19 "con el mismo esfuerzo y con el mismo ímpetu", ha resaltado.