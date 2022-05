Vara: "La masiva petición de bajada de impuestos de la derecha sólo pretende beneficiar a los que más tienen"

El secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado este martes que "la masiva petición de bajada de impuestos de la derecha" sólo pretende "beneficiar a los que más tienen”.

Tanto antes con la pandemia, como ahora con la guerra y la inflación, la sociedad está en "un momento crítico, donde los que más tienen, tienen más, y los que menos tienen sufren más" y ante eso "sólo está lo público".

Vara, que ha participado en Badajoz en el acto del 143 aniversario del PSOE, ha defendido que bajar los impuestos significa que los que menos tienen, estén en peores circunstancias, “es decir, menos sanidad, menos educación, menos vivienda, y frente a eso el PSOE tienen que tener más compromiso de futuro que nunca”.

A su juicio, el PSOE es el partido que más “nos parecemos a España porque en éste militamos gente de todas las procedencias sociales”.

Para el líder de los socialistas extremeños, la política es hacer pensar a la gente, hacer que la gente tenga la capacidad de pensar y “eso es lo mejor para un país y una sociedad”. Asimismo, ha dicho, a raíz del espionaje del móvil del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa, que tuvo la sensación de que "para muchos partidos España es un instrumento en los que lo de menos es el país”.

Además, ha alertado de que nada de lo conseguido en este tiempo está garantizado y ha hecho referencia a la posibilidad de eliminar la ley del aborto que se baraja en Estados Unidos. “Eso demuestra que nada es seguro, hay gente que quiere discutir algunos avances sociales", de ahí que "ahora es más necesario que nunca estar convencidos de la importancia de PSOE para España, como siempre en momento críticos y éste es uno de ellos”.

"Vienen tiempos buenos para Extremadura, van a llegar grandes proyectos", los cuales ayudarán a subir las rentas, ha dicho en clave regional. "Hay que trabajar para subir los salarios, para bajar los índices de personas en riesgo de pobreza severa y eso solo se consigue con industria y tecnología", ha incidido.

Por su parte, el exsecretario general del PSOE de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha expuesto que “cualquier opinión libre no son argumentos para favorecer a la derecha".

"La libertad solo existe si la puede ejercer la disidencia, si no es así, no hay libertad”, ha añadido Rodríguez Ibarra, quien ha manifestado que “el PSOE no siempre tiene toda la razón; tiene principios sólidos, pero no siempre está en posesión de la verdad, eso solo lo tienen los populistas”.