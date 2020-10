Solo un 2,39% de los contagios por covid se producen en la hostelería

No, pese a ser el objetivo principal de las restricciones en cuanto a aforos y horarios, no son los restaurantes, bares y comercio los responsables de la propagación del coronavirus. Así lo establece el propio Ministerio de Sanidad, en un informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias fechado el 16 de octubre, en el que señala que en bares y restaurantes se produce solo el 2,3% de los contagios, mientras que en el comercio apenas se llega al 0,09%.

En cuanto a otro sector demonizado, el de los locales de ocio nocturno, el porcentaje de contagios se sitúa en el 2,9%.

¿Dónde se origina, pues, el grueso de los contagios?

Según el informe de Sanidad, principalmente en reuniones no controladas de familiares y amigos, con el 14,2% de los casos, y en las visitas entre familiares no convivientes, con el 11,4% de casos.

También hay un ámbito que agrupa un buen número de casos, el denominado ‘mixto’, con el 20,1% de los casos. Aquí, según el informe, los contagios se trasladan desde el ámbito familiar al laboral o social, y viceversa.

En cuanto al ámbito laboral estrictamente, el mayor porcentaje se da entre temporeros, con el 7,3% y mataderos, con el 2,5%. La construcción, otro sector al que se apuntó y que se llevó incluso a un cierre de actividad de tres semanas, solo supone el 1,27% de casos.

No atacar la actividad

A la vista de estos datos, el Secretario General de la Confederación Regional Empresarial Extremeña, Javier Peinado, ha reiterado que resulta incomprensible que las restricciones de actividad “siempre apunten a los mismos, a las empresas, cuando el propio Ministerio avala en sus informes que no es ahí donde está el problema”.

Peinado se ha preguntado cómo se puede sostener la limitación de horarios y las sucesivas medidas de reducción de aforos en bares, restaurantes y comercios, “cuando la realidad, que ya intuíamos porque los empresarios han puesto todo de

su parte para garantizar la seguridad y la salud, es que en estos lugares no se genera un número significativo de contagios”.

“¿Y qué decir de los locales de ocio nocturno, de discotecas, pubs y bares de copas? –

ha continuado el Secretario General de la CREEX—Los datos muestran que solo suponen el 2,9% de los contagios, y sin embargo han sido clausurados. Esto, además de injusto, seguramente ha contribuido a que se extienda la infección en el ámbito del ocio descontrolado, de las reuniones de familiares y amigos en otros lugares, verdadero origen del problema”.

Con estas evidencias, Peinado ha reclamado que se termine de una vez con medidas poco meditadas y se reflexione sobre qué es lo mejor para contener la pandemia y no terminar de hundir la economía: “aquí no se trata de ‘o salud o economía’, ese debate es falso. Los registros del propio Ministerio de Sanidad muestran que restringir la actividad en determinados sectores no incide apenas en los contagios, mientras que se hace un gran daño a muchas pequeñas empresas y autónomos, sin beneficio apreciable en cuanto a salud pública, y con perjuicios irreparables a la economía y el empleo”.