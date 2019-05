Ruta de la tapa - Sentia Amarantis

La Ruta de la Tapa Romana se pone en marcha en Emérita Lúdica, con el objetivo de incentivar y poner en valor la participación y el esfuerzo de la hostelería y el comercio en gastronomía y, en el caso de Ambientación, con el objetivo de conseguir que el comercio y la hostelería emeritense ofrezca estos días una imagen atractiva para disfrute de vecinos y visitantes.

Se trata de la VI edición, se celebra del 5 al 9 de junio y en ella participan 15 establecimientos de la ciudad ambientados en la época romana y con tapas romanas de calidad que se ofrecerán a un precio de 3 euros.

Estos establecimientos se dieron cita el pasado 7 de mayo en la Escuela de Hostelería donde un jurado compuesto por 6 miembros representantes de la Cofradía Extremeña de Gastronomía, la Escuela Superior de Hostelería de Mérida, Prensa, el Museo Nacional de Arte Romano, un Chef profesional y un representante del Ayuntamiento de Mérida han propuesto las 3 mejores tapas romanas. En dicho concurso el jurado valoró muy positivamente el alto nivel de todos los participantes.

Para la ruta se ha editado un cartel y un díptico donde se recogen las tapas, fotografías direcciones de los establecimientos y plano que estarán a disposición de los ciudadanos en los puntos de información turística de la ciudad y en los propios establecimientos.

Así mismo, se pone en servicio también la APP Rutappa para que todos los usuarios puedan acceder desde sus teléfonos móviles y Tablet a la información de la Ruta.

En el caso del Concurso de Ambientación Romana, todos los comercios y establecimientos hosteleros de la Ciudad que dispongan de escaparates deben formalizar su solicitud, antes del 4 de junio, a través del siguiente correo electrónico: carolina.ceballos@merida.es especificándose en el asunto “Concurso ambientación romana”

Los escaparates de los comercios y establecimientos participantes deberán estar ambientados del 3 al 9 de junio, ambos inclusive y la decoración deberá permanecer invariable necesariamente, en las fechas señaladas.

Para la valoración de los escaparates y estancias participantes, el Jurado tendrá en cuenta los siguientes aspectos: El diseño relacionado con ambientación romana, la originalidad, la Iluminación y el rigor histórico.

Se han establecido tres premios: como Mejor escaparate ambientado X Emerita Lvdica, Mejor estancia ambientada X Emerita Lvdica y Mejor estancia ambientada nocturna X Emerita Lvdica.

El fallo de los jurados de los dos concursos se dará a conocer en la Clausura de la X Emerita Lvdica el domingo 9 de junio en el escenario principal del Templo de Diana.

Entre otras cuestiones relacionadas con Emerita Lvdica, se ha dado toda la información sobre la venta de entradas de la Gladiatura, que se celebra el sábado 7, será a partir del miércoles 5 en la taquilla del Teatro romano de 9:30-20:00 horas.

Así mismo, el viernes 7 de junio se celebra la Nominatio en la que participarán más de 1.000 alumnos de 10 centros escolares de la ciudad que se concentrarán en la Plaza de España donde los recibe el Gobernador Publio Carisio y sus listores.

Los alumnos participantes en la Nominatio deberán elegir el nombre romano con el que se le bautizará como ciudadano romano.

A continuación comenzará el desfile cuyo recorrido es:

Plaza de España, C/ Santa Julia, C/ Trajano, C/ Concepción, C/ San Francisco, C/ Félix Valverde Lillo, C/ Delgado Valencia, C/ Santa Eulalia y Plaza de España.