Roban material a recreacionistas de Mérida en Roma tras el Natale di Roma 2026

La asociación Ara Concordiae y el grupo Legio X Gemina han denunciado el robo de material tras su participación en el Natale di Roma. Los hechos se han producido en Roma, donde ambas asociaciones de Mérida habían acudido para formar parte de este evento internacional de recreación histórica.

Un golpe al valor sentimental

Entre los objetos sustraídos se encuentran equipaciones militares y material de recreación de gran valor. Sin embargo, el golpe más duro para estos colectivos es el valor sentimental de las piezas, muchas de ellas elaboradas artesanalmente y vinculadas a años de trabajo y divulgación histórica.

Este suceso afecta directamente a dos colectivos muy implicados en la difusión del patrimonio y la recreación histórica de la capital extremeña. "El golpe más duro es el valor sentimental de las piezas robadas", han destacado desde la organización.

Llamamiento a la colaboración

Las asociaciones han pedido colaboración ciudadana para tratar de recuperar el material. Por ello, solicitan que cualquier persona que tenga información sobre su posible paradero sea comunicada para ayudar a resolver este perjuicio económico y emocional.