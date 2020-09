En la jornada de ayer se declaraba un cuarto brote de coronavirus en Almendralejo, con 6 nuevos positivos y 19 contactos estrechos. Con los 12 casos positivos de ayer, Almendralejo tiene actualmente 162 casos positivos de coronavirus, según confirmaba ayer Salud Pública.

En este sentido, el alcalde José María Ramírez advirtió a los ciudadanos de que, si sigue la tendencia al alza de la incidencia acumulada de casos de coronavirus, por encima de la media regional, se tomarán esas medidas más restrictivas y obligatorias.

Más vigilancia policial

El regidor ha pedido a los vecinos que respete las medidas aconsejadas por sanidad, como no hacer reuniones de más de diez personas.

Para vigilar el ocio no controlado y las reuniones de familias y amigos de más personas, anunció que se va a intensificar la vigilancia de la Policía Local y Policía Nacional, que reforzará la plantilla de la comisaría local con la llegada de patrullas desde Badajoz o Mérida durante las noches de los fines de semana. Esa vigilancia se extremará en las naves, donde muchos amigos y familias se suelen reunir y hacer celebraciones y ha advertido de que se sancionará cualquier otro uso que no sea el agrícola, que es para lo que tienen licencia. En cuanto al ocio regulado, pidió a los establecimientos de hostelería que no sirvan en la barra y sólo lo hagan en las mesas interiores o en las terrazas, «es una petición, no una obligación», advirtió, aunque se mostró convencido de que colaborarán.