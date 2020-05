En esta ocasión, la Policía alerta sobre una serie de falsificaciones, que se dan prácticamente en todos los valores habituales (5, 10, 20 y 50 euros). Sin embargo, informan que son más frecuentes en los billetes de 5 y 10 euros.

Por esa misma razón, y con el objetivo de evitar este tipo de timos, el cuerpo de policía ha ofrecido varios consejos para reconocer este tipo de billetes y evitar que te cuelen uno.

En primer lugar, la Policía explica que los billetes en cuestión "son de baja calidad y relativamente fáciles de distinguir". Y es que, tal y como demuestra el cuerpo de seguridad a través de un vídeo, tan solo tenemos que fijarnos en uno de los laterales para descubrir que se trata de un billete falso.

En caso de que distingas el siguiente mensaje en uno de los laterales (This is not legal tender, it's used for motion props), mediante el que te explica en inglés que no es de curso legal, estarás ante uno de estos billetes sobre los que alerta la policía.

En este sentido, los billetes de curso legal tan solo cuentan con las siglas del Banco Central Europeo en uno de los laterales. Por esa misma razón, todo mensaje que acompañe a las mismas cancelará su validez. Según explica la policía, estos billetes están destinados a películas y anuncios publicitarios, por lo que no son de curso legal. Por lo tanto, si tienes uno entre tus manos, preséntalo en cualquier comisaría de Policía para su retirada.

Asimismo, nos gustaría recordar que la Policía siempre aboga por seguir las recomendaciones del Banco de España pa de España para comprobar, en apenas unos segundos, la autenticidad de un billete a través del método toque-mire-gire, que consiste en tocar el papel para ver si tiene textura örme, resistente y áspera, y si algunos elementos tienen relieve. Por otro lado, al mirar, hay que öjarse en las marcas de agua, los motivos de coincidencia y el hilo de seguridad, todo ello apreciable si se observa el billete a contraluz.

Por último, es recomendable que se gire el billete para comprobar cómo el parche holográfico o la banda holográfica (en los billetes pequeños este motivo es una banda mientras que en los grandes es un parche), cambia, alternando entre su valor y la representación de una puerta o ventana (en el parche) o el símbolo del euro (en la banda).