Se trata de un llamamiento que hace la Asociación de Familiares de la residencia. Aseguran que "El Prado tiene habilitada una Planta Covid donde los residentes que están en ella, permanecen una media de 20 días. No tienen televisores y no se les puede llevar porque el personal de mantenimiento, por ley, no puede entrar tantas veces como sería necesario para sintonizarlas cada vez que entra un positivo y desconectarlas cuando son negativos. El centro no cuenta con todas las Tv necesarias a día de hoy en esta zona, pero se han comprometido a que, si se consiguen las necesarias, puedan ser instaladas de manera permanente"

Para la donación de televisores, se pueden poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico ( Arfaprado@gmail.com ) y mediante mensajes directos en sus redes sociales: @arfaprado