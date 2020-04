Monago pide a Vara que cese a Vergeles "por su gestión negligente y culpable" de la crisis del COVID-19

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha vuelto a pedir este jueves el cese del consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta, José María Vergeles, al que acusa de una gestión "negligente y culpable" durante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma.

El líder del PP ha participado en el debate de la Diputación Permanente celebrado en la Asamblea de Extremadura y ha señalado que el cese del consejero de Sanidad "es la principal medida profiláctica para evitar más muertes en nuestra región". Además ha recordado alguna de las afirmaciones del titular de la cartera sanitaria y que ha pronunciado "en sus múltiples apariciones públicas" como que "el 50 por ciento de los sanitarios se habían contagiado con coronavirus fuera de su lugar de trabajo".

Monago ha acusado al presidente de la Junta, el socialista Fernández Vara, de "confinarse durante la pandemia y no dar la cara" ante los extremeños tras recordarle que llevaba casi 10 meses sin comparecer en la tribuna de la sede parlamentaria. "Le damos la bienvenida a este Parlamento", arrancaba Monago su intervención en el día de hoy.

OCULTAR LAS CIFRAS

El presidente del PP ha explicado que la consigna de la Junta ha sido la de negar la realidad, repitiendo que todo estaba controlado mientras que él eligió un camino incómodo, algo que no le frenó “aunque me insultaran”. En este sentido, Monago ha reiterado que ya nadie duda que el cómputo de fallecidos está manipulado, que no había protección ni test masivos y que no atendieron a la petición de auxilio en muchas residencias.

Monago ha incidido en que también se ha demostrado que la situación no solo no estaba controlada, sino que se trató de ocultar la de los más vulnerables: los mayores extremeños. También ha recordado que gracias a testimonios como el de Montaña, que se produjo el pasado 13 de abril en la Cadena COPE, desvelaban ya la situación que se estaba viviendo en la Residencia Asistida de Cáceres, donde se lamentan a día de hoy "83 fallecidos" y algunos de los positivos registrados en este centro "están muy graves".

Así, ha apuntado que las denuncias del PP recogían el grito de los sanitarios y familiares. “Les avisamos de los problemas de la Asistida desde el día del primer fallecido, pidiendo protección, pidiendo medidas de aislamiento y refuerzo de personal”, ha afirmado.