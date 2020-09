Monago asegura que la congelación del sueldo de los funcionarios será "un doble hachazo en Extremadura"

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha criticado este viernes la medida que la vicepresidenta económica del Gobierno de España, Nadia Calviño, dejaba entrever en Herrera en COPE y relativa a la congelación del sueldo de los empleados públicos de toda España, además de una posible subida de impuestos para algunos autónomos.

Para Monago esta medida supondría para los empleados públicos extremeños “un doble hachazo” recordando que ya este año 2020 “no se les ha subido el 2 por ciento comprometido” y ha señalado que “esa podría ser la razón que ha conducido a Fernández Vara a retrasar la presentación de los PGEX”, por lo que la rechaza de lleno.

Además se ha mostrado hoy satisfecho tras la no convalidación del decreto que confiscaba los ahorros de los ayuntamientos y ha afirmado que “el dinero sigue en los ayuntamientos y no en manos de un Gobierno manirroto que derrocha y que necesita el dinero propio y ajeno”.

Monago ha señalado que se trata de una “victoria de la sensatez y del sentido común” tras la pretensión del Gobierno de Sánchez y sus socios de Podemos de “vulnerar el principio de autonomía municipal” que avala la propia Constitución. Unos ahorros que, tal y como ha recordado, eran “fruto de la contención en el gasto y del equilibrio presupuestario” por el esfuerzo “importante” que los consistorios han hecho en los últimos años y que Sánchez había “intentado apropiarse”. “Estoy convencido de que el conjunto de alcaldes, incluso muchos del PSOE, respiran hoy aliviados” porque “ese dinero van a poder destinarlo a necesidades de sus vecinos” ha destacado.

Así, ha recordado que los ayuntamientos son la administración “más cercana” a los ciudadanos y donde primero llaman “los que tienen alguna necesidad”. “Cuando alguien pide el Ingreso Mínimo Vital y no les llega, o los autónomos pasan momentos de dificultad, llaman al ayuntamiento para que les dé una solución” ha manifestado, señalando que los consistorios tienen en los remanentes un instrumento para dar esas respuestas.

Monago ha lamentado que algún alcalde socialista extremeño le haya señalado como “culpable” de la no convalidación del decreto, con lo que ha ironizado afirmando que él no tiene “la capacidad ni la influencia para poner de acuerdo a 15 partidos políticos” que son los que ayer votaron en contra en el Congreso de los Diputados. Por tanto “ha sido una victoria de la sensatez, de ponerse al lado de los ciudadanos y no del Gobierno”.