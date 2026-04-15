Mérida prohíbe la acampada libre en todo el municipio con especial foco en Proserpina

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha firmado este lunes 15 de abril un Bando Municipal que recuerda la prohibición de las acampadas no autorizadas. La medida se adopta "con el fin de garantizar la protección del medio ambiente, el patrimonio arqueológico y la convivencia ciudadana" ante el reciente "incremento de acampadas no autorizadas, especialmente en el entorno del Embalse de Proserpina".

Prohibición en todo el municipio

El Bando establece una "prohibición general" de la "acampada libre en todo el municipio de Mérida", en consonancia con la normativa turística regional y la Ordenanza General de Medioambiente. El texto prohíbe expresamente "la instalación de tiendas de campaña, caravanas, autocaravanas y cualquier elemento de pernocta o alojamiento temporal en márgenes, accesos y zonas verdes no habilitadas".

Qué se considera acampada

Para clarificar su aplicación, el documento define qué se considera acampada. Según el Bando, es "la instalación o permanencia en espacios públicos o naturales mediante tiendas de campaña, estructuras improvisadas o elementos de fortuna, así como la utilización de medios materiales que evidencien vocación de permanencia".

Vigilancia y sanciones

El Protocolo de la Policía Local faculta a los agentes para ejecutar diversas medidas de control. Entre ellas se incluyen la identificación de los responsables, el requerimiento del "cese inmediato de la actividad", la orden de retirada de los elementos instalados y la "formulación y tramitación de las denuncias pertinentes". El incumplimiento de la normativa implicará la aplicación del régimen sancionador vigente.

Finalmente, el alcalde ha apelado "a la responsabilidad ciudadana para el respeto del entorno natural de Proserpina" y ha subrayado que "el cumplimiento de estas normas es esencial para la conservación de los espacios naturales y patrimoniales más valiosos del municipio".