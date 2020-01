Mérida es la ciudad de Extremadura donde más se paga por utilizar la zona azul

La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) ha realizado un estudio para determinar el precio de la zona azul en diferentes municipios extremeños que ha puesto de manifiesto que Mérida es la ciudad más cara para utilizar este servicio.

En concreto, el estudio se ha realizado tras revisar las normativas reguladoras municipales de Cáceres, Mérida, Don Benito, Villanueva de la Serena, Navalmoral de la Mata, Zafra y Villafranca de los Barros.

De esta forma, como ha indicado este viernes en Mérida el secretario general de la UCE, Javier Rubio, ha indicado que los emeritenses pagan un 84 por ciento más por este servicio que los cacereños, que es la ciudad más económica.

En este caso, y según estos criterios, la gran diferencia está en Mérida donde el precio de una hora en la zona de estacionamiento regulado tiene un coste de 0,92 euros, mientras que Cáceres en el mismo tramo de tiempo tiene un coste de 0,50 euros, lo que hace que sea la ciudad más barata.

En esta línea, Rubio ha solicitado la eliminación del tiempo mínimo de estacionamiento en la zona azul, y que oscila entre los 15 minutos de Don Benito, Villanueva de la Serena, Zafra y Villafranca de los Barros; hasta los 40 minutos mínimos de Cáceres.

En esta línea, ha pedido que se pague "por tiempo real de estacionamiento", ya que de otro modo, se está realizando un "enriquecimiento injusto por parte de los empresarios"

Con este hecho, el consumidor "en algunos casos paga por un servicio que quizás no utilice", ya que si la necesidad de estacionamiento está por debajo de la regulada, hay que pagar por un servicio "que no se utiliza".

La UCE ha explicado que la utilidad inicial de estas zonas fue la de garantizar el derecho al aparcamiento para todos, ya que no hay suficiente sitio y hay que ir rotando, por lo que esta organización ha aseverado que el problema viene cuando se utiliza como un "negocio" o "instrumento de recaudación".

TIEMPO DE USO Y PAGO DE LAS MULTAS

Todas las ciudades que han sido estudiadas regulan cuatro aspectos mínimos que son el horario en el que está habilitada la zona azul, el estacionamiento mínimo y máximo, el precio de la anulación de la denuncia por exceso de tiempo, así como por falta de ticket.

De este modo, el tiempo máximo de estacionamiento también está regulado, por lo que en ningún caso se podrán superar las tres horas en las localidades de Zafra y Villafranca de los Barros, mientras que en el resto de poblaciones el máximo es de dos horas.

El estudio también ha contemplado el pago de las multas en la zona azul y que va desde una sanción por excederse en el tiempo hasta por la falta de ticket, algo que solo contempla Mérida.

En concreto, la capital autonómica es la única del estudio que permite anular la sanción por falta de ticket con un precio de 8,34 euros, siempre que se realice dentro de un plazo no superior a dos horas.

Por otra parte, los precios para anular los diferentes tipos de denuncia, "antes de que se inicie el respectivo procedimiento sancionador",van desde los 2,40 euros en Villafranca de los Barros y Zafra a los 4,17 de Mérida.

El plazo para la anulación de la denuncia varía también según la localidad, ya que va desde los 30 minutos en Villafranca de los Barros hasta las dos horas de máximo que tiene Mérida.

Finalmente, si se ha puesto la respectiva la sanción, el consumidor se verá obligado a pagar una multa por incumplimiento de la normativa que oscila entre los 40 euros de Navalmoral de la Mata hasta los 90 euros de Mérida.

IMPUESTOS MUNICIPALES

Por otro lado, la técnico de la UCE, Lali Bermejo ha explicado la evolución de los impuestos municipales en los últimos 12 años en diferentes municipios extremeños, y según el análisis de la tasa de basura, el IBI, la plusvalía y el impuesto de rodaje.

Ante esto, Lali Bermejo ha pedido a los ayuntamientos que reconsideren el precio de estos impuestos, ya que ha aseverado que es "fundamental" tener en cuenta las economías familiares.

En concreto, las ciudades analizadas han sido Almendralejo, Badajoz, Cáceres, Don Benito, Mérida, Navalmoral de la Mata, Plasencia y Villanueva de la Serena.

Según ha aseverado Lali Bermejo, se ha puesto de manifiesto que según el análisis de todos los criterios, la ciudad más económica para vivir es Almendralejo con unos pagos anuales de 506,24 euros a diferencia de Don Benito, la más cara, en la que el precio anual por los servicios municipales sería de 638,71 euros.

De este modo, Bermejo ha añadido que para hacer un análisis de la variación de impuestos se ha tomado como referencia el IPC acumulado desde enero de 2008 a noviembre de 2019, y que ha variado un 13,7 por ciento, por lo que se entiende que las tasas e impuestos hayan incrementado.

Respecto al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), Bermejo ha asegurado que es aquí "donde más recaudan los ayuntamientos" y que el precio varía en función del valor catastral, por lo que se ha puesto de manifiesto que el mayor tipo impositivo lo tiene Don Benito con un 0,77 por ciento, donde también el IBI urbano ha subido casi el 55 por ciento en la última década.

En el lado contrario se encuentran Badajoz y Navalmoral de la Mata con una bajada en el IBI que va desde el seis por ciento en el caso de la capital pacense hasta el 21 por ciento para los vecinos moralos.

Cabe destacar que el IBI rústico "no ha sido modificado por ninguna de las localidades", aunque hay que decir que donde es menor este impuesto es en Navalmoral de la Mata con un tipo de 0,3 por ciento, mientras que el más caro se encuentra en Mérida con un 1,217 por ciento.

PLUSVALÍA Y RODAJE

Lali Bermejo ha añadido que el impuesto conocido como plusvalía responde a la cantidad que se debe abonar cuando haya transmisión de la propiedad del terreno por cualquier título, por lo que se puede entender en este caso la herencia o legado, donación o transmisión, compraventa o permuta.

Al respecto, ha explicado que existe una sentencia del Tribunal Constitucional en la que se pone de manifiesto que este impuesto no debe abonarse "si no ha habido un incremento de valor en el precio del inmueble", por lo que es "ilícito" pagarlo si no ha habido un enriquecimiento.

Don Benito vuelve a ser la ciudad que más ha incrementado el precio de plusvalía con un 23 por ciento en coeficientes de uno a diez años y una subida del 31 por ciento para el tipo de gravamen.

La ciudad de Cáceres cuenta con el coeficiente de plusvalía más alto, mientras que el más bajo está en Navalmoral de la Mata, aunque Mérida ha bajado el precio de este impuesto.

Por otro lado, según el impuesto de rodaje, Villanueva de la Serena es la localidad más barata para tener un vehículo a diferencia de la más cara que es Badajoz.

Respecto a la subida de este impuesto, Don Benito ha incrementado el precio por encima del IPC hasta un 18 por ciento, mientras que Almendralejo lo ha bajado en estos años un 14,64 por ciento.

RECOGIDA DE BASURA

Bermejo ha lamentado que esta es la tasa "más difícil de comparar", ya que cada ciudad sigue unos criterios diferentes, por ejemplo, en Plasencia se paga según la categoría de cada calle y en Badajoz "no se paga nada", algo que no quiere decir "que sea gratis", sino que "no existe una tasa vinculada a esto".

La localidad que más ha subido este impuesto es Navalmoral de la Mata con un 66 por ciento, seguida de Don Benito con una subida del 50 por ciento, y por último se sitúa Mérida con un incremento del 20 por ciento.

Aunque, hay localidades que no han modificado esta tasa en los últimos 12 años como Almendralejo, Plasencia y Villanueva de la Serena.