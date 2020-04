Los cazadores recuerdan a los animalistas "indignados" que se permite la actividad "para proteger cultivos"

Varias comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, han aprobado una orden por la que se permite la actividad cinegética desde este fin de semana pese a continuar en vigor el decreto del estado de alarma por la crisis sanitaria del COVID-19 con el objetivo de "controlar diferentes especies" que arrasan cultivos y explotaciones agrícolas.

En concreto, jabalíes y diferentes depredadores han aparecido en las últimas fechas cerca de núcleos urbanos y están dañando seriamente los cultivos en la región, especialmente los conejos en el entorno de la A-66 a su paso por la provincia de Badajoz.

Al hilo de este asunto una quincena de organizaciones animalistas en Extremadura han mostrado su "más absoluta indignación" ante esta resolución de la Junta de Extremadura que permite cazar jabalíes, conejos y depredadores durante la primavera "justificando su decisión en el estado de alarma".

FEDEXCAZA RECUERDA QUE "SE CAPTURAN Y SE SUELTAN"

El presidente de la Federación Extremeña de Caza (FEDEXCAZA) José María Gallardo ha recordado en la Cadena COPE que esta orden recoge las demandas de los agricultores y ganaderos de la región al ver cómo estos animales "estan arrasando cientos de hectáreas" en diferentes puntos de la Comunidad Autónoma, provocando graves pérdidas en sus explotaciones.

"No se mata ni un sólo conejo sino que se capturan con redes y hurones y se sueltan en otras partes del coto para que se repoblen y no hagan daño a la agricultura, sirviendo así para que otras especies protegidas y no cinegéticas se alimenten de esos animales, como el lince o el águila real", explica.

En cuanto a la caza de estas especies cinegéticas con armas de fuego "se hará o no se hará a partir del mes de octubre", recuerda Gallardo, ya que es una decisión que depende de los Agentes de Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura. "Si la Consejería considera necesario el control con arma de fuego se procederá a ese tipo de método.

"OBEDECE A UN MOVIMIENTO POLÍTICO"

José María Gallardo también ha recordado que este comunicado de las organizaciones animalistas "obedece a un movimiento político que lidera Podemos" y que ya este martes se opuso a esta medida aprobada por el Gobierno regional.

"No responden ni a la realidad de Extremadura ni a la necesidad que nos han manifestado los agricultores y ganaderos", asegura el presidente de FEDEXCAZA, que además recuerda que "cerca de una veintena de investigadores avalan la caza como una herramienta imprescindible para el control de estos daños" y que los cazadores realizan esta labor de una manera "altruísta".

LOS ANIMALISTAS SE OPONEN

Las organizaciones que han mostrado su indignación por esta práctica en Extremadura son "Plataforma Defensa Animal Extremeña, Ecologistas Extremadura, Protectora de felinos Cristicats, Proyecto Animalista por la Vida, Salvemos Animales Mérida, Adana Badajoz, Anima de Villanueva de la Serena, Huellas Sin Voz Extremadura, Adopciones de Caralápiz y amigos, Batallón Perruno, Asociación PRADO de Don Benito, SOS112 vagabundos, Animales Monumentales de Cáceres, Plataforma La Tortura No Es Cultura, Naturaleza Holistica Holipet, Refugio Turgalium de Animales".

En un comunicado señalan que "el estado de alarma se ha declarado para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19" y la crisis "tendrá consecuencias" en la forma de vida, en la economía y en la organización social, algo que consideran "inevitable". Sin embargo no entienden "qué relación puede tener la actividad de la caza con la agricultura", y en este sentido subrayan que los campos "pueden ser salvaguardado con multitud de métodos no cruentos".

Las organizaciones replican que actualmente los cotos de caza se comportan como "criaderos encubiertos donde se alimenta a los jabalíes haciendo que su población se incremente con el único fin de darles muerte, argumentando que es necesario un control poblacional".