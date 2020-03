Los autónomos piden medidas urgentes ante las pérdidas que sufren por el cierre de sus negocios

Ella es una autónoma extremeña que está en la Gerencia de una empresa de transportes y está dada de alta como autónoma. Ha preferido que no digamos su nombre, aunque sí ha querido contar su historia, la "gran incertidumbre" que atraviesa y, por ende, el sector de los trabajadores autónomos en toda España por la grave crisis sanitaria del coronavirus que ha provocado el cierre de miles de negocios por la aprobación del Estado de Alarma.

Señala en COPE Extremadura que "no sabe a quién dirigirse" porque las medidas que se están anunciando no acaban de llegar. Su empresa va a cesar su actividad porque además atravesaba una crisis que, con la pandemia mundial del Covid-19, se ha agravado. Pero asegura que "le piden cantidad de documentación y de requisitos" que no sabe cómo va a poder hacer frente.

Además, como ocurre en muchas familias, son un matrimonio de trabajadores por cuenta propia. Su marido es transportista, también autónomo y "está haciendo frente a las letras de su camión y a los gastos mensuales sin trabajar" ya que los servicios que realizaba se han reducido por la pandemia.

"Te piden que pagues la cuota, los gastos... por supuesto. Pero si ahora con el coronavirus no tienes posibilidad de movilizarte para trabajar estás indefenso totalmente. Ni puedes empezar a trabajar ni te dan ayudas de ningún tipo" señala en estos micrófonos. Y añade que "cuando vienes de una empresa a la que le ha ido mal no te van a dar nada".

Aunque vaticina que lo peor está por llegar. "¿Qué banco se aventura a darte un minicrédito aunque sea, una ayuda con esta crisis que se avecina si no saben si lo vas a poder pagar y en los trabajos están echando a la gente?" se pregunta.

PIDEN MEDIDAS URGENTES

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha trasladado al Gobierno central cuatro medidas urgentes para poder paliar los efectos económicos del cierre de negocios por el decreto del Estado de Alarma por la crisis del coronavirus.

Suspender la cuota y la cotización de los profesionales autónomos mientras dure el cierre, "a cero ingresos, cero cotización" es su principal reivindicación. También, garantizar la prestación por cese de actividad de los autónomos y el paro para sus trabajadores, establecer criterios de flexibilidad para los ERES y ERTES así como la puesta en marcha de avales para garantizar la liquidez de las empresas.

En España algo más de 3,3 millones activas. En torno al 15% ya se estarían planteando el cese de su actividad. El 96% cree que el coronavirus afectará de forma negativa o muy negativa a su negocio, según un barómetro de Cepyme.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha señalado en un tuit que el Gobierno ha rectificado y va a permitir que los trabajadores autónomos puedan pedir una ayuda mensual de 700 euros y dejen de pagar la cuota mientras dure la crisis por el coronavirus.

MEDIO MILLÓN DE PYMES PODRÍAN ECHAR EL CIERRE

El parón de la actividad que deja el coronavirus está castigando especialmente a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. Hasta el punto de que el 15% de las pymes ya se estaría planteando el cese de actividad, cerrar de manera definitiva su negocio.

Hablamos de entorno a medio millón de pymes si tenemos en cuenta que en total hay en España algo más de 3,3 millones activas. “Tenemos que trabajar desde las organizaciones empresariales y también desde el Gobierno para intentar evitar que esa sensación que tiene ese 15% de empresarios de que no va a poder salir adelante sea lo mínimo posible”, ha señalado el presidente Cepyme, Gerardo Cuerva.

Respecto a las medidas que están llevando a cabo para afrontar la situación provocada por el coronavirus, casi la mitad, el 48% ha optado por el teletrabajo, seguida de la reducción de la actividad de empresa con un 31% y la solicitud de un ERTE.

A esta medida de ajuste temporal de empleo se ha acogido el 25% de las pymes encuestadas. Casi un 13% se ha decantado por dar vacaciones a sus empleados, lo que pone de manifiesto que la indeterminación todavía permanece en parte de las empresas a espera de novedades en el transcurso de esta crisis temporal.