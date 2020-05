Las plazas escolares se podrán solicitar por Rayuela

Aún no se conocen plazos, pero la solicitud de plaza a través de internet para segundo ciclo de infantil, primaria, secundaria obligaroria y bachillerato en centros sostenidos con fondos públicos se hará por internet, así lo publicado hoy una orden el Diario Oficial de Extremadura. El Estado de Alarma ha obligado a llevar a cabo este precedimiento de forma telemática y volverá a su fórmula presencial cuando la situación lo permita.

Las plazas se publicarán en la web http://escolarizacion.educarex.es. y en las web de los centros educativos. Los padres deberán formalizar la solicitud a través de la plataforma Rayuela, en el enlace http://rayuela.educarex.es.

Mientras dure el estado de alarma, no se solicitará ningún certificado acreditativo de manera física. Los solicitantes firmaran de manera electrónica una declaración jurada. Hasta que no finalice la alarma no se deberá aportar la documentación de manera presencial. Todo el proceso se podrá seguir a través de Rayuela, donde se colgará un tutorial para explicar todos los pasos.

Este prodecimiento es válido para la soclicitud de plazas. Si el estado de alarma continúa, la secretaría general de Educación habilitará también el proceso de matriculación a través de internet.