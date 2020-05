El Ayuntamiento y las responsables de las escuelas infantiles municipales acuerdan no abrir en la Fase II

Desde el Ayuntamiento se facilitará y se ayudará a los centros para la realización de actividades durante el verano para la conciliación familiar, ampliando incluso la edad de los menores.

La delegación de Educación y los responsables de los centros infantiles municipales, en línea con la decisión de la Consejería de Educación de no apertura de los centros para el alumnado de 0 a 6 años, han acordado no abrir dichos centros en la Fase II de desescalada al no poder asegurarse el mantenimiento de las medidas de seguridad, marcadas por las autoridades sanitarias para evitar el contagio del COVID 19,

Una decisión que se toma para garantizar la seguridad de los menores y sus familias de manera que ya que, por las propias necesidades del alumnado no es posible garantizar el distanciamiento social exigido en esta fase.

El contacto entre el ayuntamiento y las responsables de las escuelas seguirá siendo constante de manera que, de cara a las siguientes fases, se irá estudiando la posibilidad de su apertura con todas las garantías higiénico sanitarias.

Por otra parte, de cara a la temporada estival, desde el Ayuntamiento se va a facilitar y se proporcionará la ayuda necesaria para que los centros infantiles puedan realizar actividades con los más pequeños ampliando, incluso, el rango de edad de los usuarios de manera que se posibilite la conciliación familiar.