El jurado de Carnaval en COPE está compuesto por 3 vocales, ajenos a Cope Mérida, que puntuan del 1 al 5: tipo, presentación, pasodobles, cuples y estribillo. Del 1 al 10: popurrí. Siendo la máxima puntuación de 45 puntos por cada componente del jurado. Por su parte, los cuartetos son valorados de la siguiente forma: Parodía 1 (1 al 5) Cuplé 1 (1 al 5) Cuplé 2 (1 al 5) Estribillo (1 al 5) Paradia 2 (1 al 5) y Final (1 al 5)

SEMIFINALES

CUARTETOS:

1.- Reforma Low cost: 57,5

2.- La Familia Real Española: 43

COMPARSAS:

1.- Las Iguales: 116,5

2.- Coleccionista de Alegrías: 101

3.- El Puntillo: 92

4.-La Biblioteca: 87,5

5.- Los que Faltaban: 86.5

6.- Los Verdaderos: 78

7.- La Indomable: 77,5

8.- Las Legendarias: 70,5

CHIRIGOTAS

1.- La marara 111

2.-Tagorichi: 108

3.- Los Camándulas: 105

4.- Me lo vas a come to: 103,5

5.- Las Supervivientes: 98,5

6.- Los Tocaos: 78

7.- La Chiriparsa: 76,5

8.- La Mascarada: 76

9.- Las Mimas: 75

COROS

1.- TÓCAME: 127

2.- Coromía: 116,5

3.- El Tren de la bruja: 81