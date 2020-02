El jurado de Carnaval en COPE está compuesto por 3 vocales, ajenos a Cope Mérida, que puntuan del 1 al 5: tipo, presentación, pasodobles, cuples y estribillo. Del 1 al 10: popurrí. Siendo la máxima puntuación de 45 puntos por cada componente del jurado.

Tipo (del 1 al 5) - Presentación (del 1 al 5) - Pasodoble 1 (del 1 al 5) - Pasodoble 2 (del 1 al 5) - Cuplé 1 (del 1 al 5) - Cuplé 2 (del 1 al 5) - Estribillo (del 1 al 5) - Popurri (del 1 al 10): 45 puntos total por cada componente.

SEMIFINAL

COMPARSAS:

1.-El Puntillo: 92

2.-La Biblioteca: 87,5

3.- Los que Faltaban: 86.5

4.- Los Verdaderos: 78

CHIRIGOTAS

1.- Tagorichi: 108

2.- Me lo vas a come to: 103,5

3.- Las Supervivientes: 98,5

4.- Los Tocaos: 78

5.- Las Mimas: 75

COROS

1.- TÓCAME: 127 *Error con una puntuación que se ha solventado*